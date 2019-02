Isola 14, Riccardo Fogli tradito dalla moglie? Karin Trentini va in Honduras

Il gossip sul presunto tradimento di Karin Trenini, moglie di Riccardo Fogli, sta animando L’Isola dei famosi 14 e i due potrebbero avere un confronto in Honduras.



Dopo lo scoop lanciato dal settimanale diretto da Fabrizio Corona sulla ipotetica relazione extraconiugale tra Karin Trentini, moglie dell’ex componente dei Pooh, e Giampaolo Celli, pare che la produzione de L’Isola dei famosi 2019 abbia deciso di consentire ai coniugi un chiarimento. Secondo quanto raccontato dal rotocalco di gossip, la Trentini avrebbe avviato con Celli una rapporto che durerebbe da molto tempo e del quale Riccardo Fogli non sarebbe a conoscenza.

Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli?

Ad annunciare la partenza della moglie del cantante per l’Honduras è stato il profilo Instagram del settimanale Spy.

‘Negli ultimi dieci giorni in Italia divampa il gossip secondo cui la moglie del ‘quinto’ Pooh lo avrebbe tradito con l’imprenditore Giampaolo Celli’ – si legge – ‘Una relazione, secondo i rumors, tenuta nascosta da lungo tempo del cantante attualmente impegnato nel reality’.

Durante l’appuntamento in prima serata di oggi, 20 febbraio 2019, con L’Isola dei famosi, quindi, Karin Trentini e Riccardo Fogli potrebbero avere un confronto.

Giampaolo Celli, il giallo sull’intervista non rilasciata

Sull’ipotetica tradimento della Trentini nei confronti di Riccardo Fogli, inoltre, è nato un giallo relativo ad una intervista rilasciata dall’amante di lei.

Secondo quanto spifferato da Spy, Giampaolo Celli avrebbe posato per un servizio fotografico ed era pronto per concedersi per una lunga intervista piena di dichiarazioni clamorose che avrebbero potuto far discutere.

All’ultimo momento, però, pare che qualcosa abbia spinto l’imprenditore a tirarsi indietro. Cosa? Al momento non è dato saperlo.