La mamma è pur sempre la mamma. In casa Corona è pace fatta tra Fabrizio e mamma Gabriella. L’ex re dei paparazzi ha condiviso uno scatto inequivocabile accompagnato da una didascalia che non lascia molto spazio ai dubbi. Fabrizio Corona ha ritrovato un rapporto sereno con la madre.

La foto postata dall’imprenditore in compagnia di mamma Gabriella ha fatto il pieno di like e di commenti gioiosi per la ritrovata pace in famiglia, tra questi spicca anche quello della mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani che ha voluto dire la sua.

Fabrizio Corona fa pace con mamma Gabriella

‘Certi amori non finiscono’, è questa la didascalia che accompagna lo scatto postato dall’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona cita Antonello Venditti e in particolare la canzone ‘Amici mai’.

Il selfie con mamma Gabriella è un successone. ‘Bravo Fabrizio, finalmente’, ‘L’unica donna che non ti tradirà mai’, ‘Bravissimo finalmente. Tu sei un duro fuori, pero dentro sei un essere umano tenero. Fai vedere al mondo il uomo che sei. Sai amare veramente’, si legge tra i commenti degli utenti.

Tra le reazioni anche quella di Veronica Cozzani mamma di Belen Rodriguez ex fidanzata di Fabrizio Corona: ‘Sono molto felice’, ha scritto.

Leggi anche: Fabrizio Corona, la foto del figlio Carlos con Nina Moric e mamma Gabriella: ‘Ripartiamo da qui’

In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo risalente allo scorso settembre, Fabrizio Corona aveva raccontato che tra lui e la sua famiglia non c’era più alcun tipo di rapporto.

‘Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio’, aveva detto l’ex re dei paparazzi.

Mamma Gabriella ha sempre difeso il figlio, anche in tv ed è a lei che era stato affidato Carlos. Prima di condividere la foto con la mamma, Corona ha postato anche uno scatto in compagnia del ragazzo. La location è la stessa della foto che ritrae l’ex re dei paparazzi insieme alla madre.