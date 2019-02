Nina Moric contro gli haters del figlio Carlos: ‘Siete peggio delle bestie’

Duro sfogo di Nina Moric contro gli haters del figlio Carlos, nato 16 anni fa dal matrimonio con Fabrizio Corona, su cui sono piovute delle offese gratuite soltanto per aver fatto una foto col suo ‘ingombrante’ papà. Sotto l’immagine postata sul profilo Instagram dell’ex agente fotografico i soliti odiatori seriali hanno dato infatti il peggio di sé, definendo il ragazzo con una serie di epiteti vergognosi quanto irripetibili (e infatti non li riportiamo) che hanno giustamente scatenato la reazione di mamma Nina.

‘Come madre mi vergogno dei vostri commenti’, ha scritto su Instagram una Nina Moric particolarmente inviperita, ‘Parlate di un 16 enne senza il minimo pudore, ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? Io non ho parole. Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti, vi dovete fare schifo da soli! Che la notte vi porti un po’ di decenza umana, siete peggio delle bestie’.

Visualizza questo post su Instagram VITA❤️ Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Feb 17, 2019 at 6:32 PST

Anche la madre di Belén contro gli haters di Carlos

Curiosamente a difesa di Carlos è intervenuta pure la madre di Belén, che ha conosciuto il ragazzo dieci anni fa ai tempi della relazione della figlia con Fabrizio Corona: la signora Rodriguez ha risposto al commento di un hater intimandogli di ‘chiudere la bocca’, mostrando tutto il suo temperamento latino.

Carlos Corona testimonial di Fabrizio

E Fabrizio? Lui per il momento non ha proferito parola e probabilmente non lo farà, del resto trattandosi di un ‘uomo che non deve chiedere mai’ non si sognerebbe neppure di abbassarsi a rispondere ai suoi follower, neanche per difendere il figlio Carlos. Figlio che negli ultimi tempi ha chiaramente sdoganato come testimonial della sua nuova linea d’abbigliamento per teenager, mettendolo così alla mercé dei giudizi della gente.

Nina Moric e Fabrizio Corona hanno trovato un accordo legale sul figlio

Ricordiamo che soltanto recentemente Nina Moric e Fabrizio Corona hanno trovato un accordo legale sul figlio, firmando per l’affidamento congiunto. In precedenza a prendersi lungamente cura del ragazzo era stata la madre di Corona, la signora Gabriella Privitera.