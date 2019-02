Maria Grazia Cucinotta: ‘Sono stata tradita, in amore nulla è scontato’

Anche le più belle non sono immuni dai fedifraghi: parola di Maria Grazia Cucinotta, che ha raccontato di essere stata tradita.



Intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, Maria Grazia Cucinotta ha parlato dei suoi trascorsi sentimentali e di quelle ‘corna’ dalle quali non è riuscita a sfuggire in passato. Nonostante il successo e la bellezza, quindi, anche un’attrice del calibro della Cucinotta ha avuto dei trascorsi sentimentali non sempre felici…ma sull’autore di quel tradimento ha preferito non parlare.

Maria Grazia Cucinotta e le corna in amore

‘Se sono mai stata tradita? Si, ci sono sempre delle ‘piccole menti’ – ha detto Maria Grazia Cucinotta ai microfoni di Radio 1.

‘Perché in amore nulla è scontato, e anche la bellezza in certi casi conta poco’ – ha aggiunto l’attrice, tralasciando il nome di colui che in passato l’ha tradita.

Eppure, nonostante i suoi trascorsi sentimentali, la Cucinotta si è definita una donna per niente gelosa, tutta ‘colpa’ del suo lavoro.

‘Non sono gelosa. Col lavoro che faccio, sarebbe utopico esserlo: sono sempre tra le braccia di un altro, viaggio di continuo…’.

Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice

Legata dal 1995 a Giulio Violati, Maria Grazia Cucinotta è una delle donne più affermate nel mondo dello spettacolo, italiano e non.

Dopo la partecipazione a Miss Italia nel 1987 e il ruolo di valletta accanto a Renzo Arbore per Indietro tutta! e Zuzzurro e Gaspare per Canale 5 Il TG delle vacanze, la Cucinotta ha raggiunto il successo grazie a Massimo Troisi.

Fu il ruolo che le venne assegnato ne Il Postino, infatti, a renderla nota in tutto il mondo: da lì una serie di lavori che l’hanno portata a lavorare al cinema, in tv e in teatro.

Ad oggi, Maria Grazia Cucinotta è anche un’affermata produttrice cinematografica e, riguardo i suoi ultimi impegni, ha raccontato: ‘Sto interpretando dei ruoli in cui non sono previsti baci. E, comunque, preferisco baciare chi decido io piuttosto che qualcuno sul set…’.

