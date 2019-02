Lewis Hamilton: il video privato con Nicole Scherzinger finisce online

Gli hacker hanno fatto un brutto scherzo a Lewis Hamilton: un video privato, anzi diciamo intimo, del campione del mondo di Formula 1 con l’ex fidanzata Nicole Scherzinger, è finito online alla mercé dei guardoni della rete. Il filmato risale a qualche anno fa, quando Hamilton e la voce delle Pussycat Dolls stavano ancora insieme (la loro storia è durata più o meno dal 2007 al 2015 con vari tira e molla), ed è stato rubato dall’iPhone della cantante.

Secondo il Sun, tabloid tra i più noti d’Oltremanica, il video privato di Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger è diventato di pubblico dominio dopo che alcuni cybercriminali hanno violato le password iCloud della popstar, prelevando illegalmente dati e contenuti personali tra cui questo filmato decisamente intimo.

Il filmato ha collezionato in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni

Pubblicato online nella giornata di lunedì 18 febbraio, il filmino ha collezionato in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni, anche se il contenuto non è particolarmente scabroso (andò peggio a Jennifer Lawrence, per dire): nel video, girato con lo smartphone e della durata di due minuti e mezzo, i due sono immortalati a letto, sotto le coperte, mentre si scambiano qualche bacio e qualche coccola, niente di più. Ciò non toglie, comunque, che la diffusione in rete del filmato rappresenti una grave violazione della sfera privata della coppia e in particolare di Nicola Scherzinger.

‘Nicole sarà distrutta all’idea che un video del genere sia stato messo online’, ha commentato non a caso una fonte vicina alla cantante, ‘Perché quel filmato non era destinato a essere reso di dominio pubblico’.

La polizia postale a caccia dei cybercriminali

Vedremo se la polizia postale britannica riuscirà a individuare e ad assicurare alla giustizia gli hacker che si sono ‘intrufolati’ nell’iPhone della Scherzinger. Intanto la 40enne star di Honolulu continua a collezionare fidanzati vip, meglio ancora se sportivi: dopo Hamilton è stata con il forte tennista bulgaro Grigor Dimitrov e adesso starebbe frequentando l’ex calciatore inglese Jamie Redknapp. Lewis Hamilton invece è felicemente single, innamorato soltanto della sua Mercedes.