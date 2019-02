Isola dei Famosi 14, Giorgia Venturini allo stremo: ‘Eliminatemi, non ce la faccio più’

Sta probabilmente per cadere un’altra testa a L’Isola dei Famosi 14: Giorgia Venturini, ultima superstite dei concorrenti giunti attraverso il prequel Saranno Isolani, è ormai allo stremo delle forze e, seppur in maniera non diretta, ha chiesto al pubblico da casa di votare per la sua eliminazione. Il destino della 34enne riminese si deciderà durante la puntata del 20 febbraio con il televoto che la vedrà protagonista insieme a Marco Maddaloni e Luca Vismara.

Giorgia Venturini ha confidato di essere in precarie condizioni fisiche nel corso di una chiacchierata con Jo Squillo: ‘Non sto bene, non ho le forze, infatti faccio tutto in modo molto rallentato. Con me ci sono in nomination persone assai più meritevoli di andare avanti ed è giusto che esca io’.

‘Non sto bene né fisicamente né psicologicamente’

Successivamente ha rincarato la dose nel confessionale: ‘Non mi sento bene, non sto né bene fisicamente né bene psicologicamente, quindi temo che sia giunta l’ora di lasciare questa isola’.

L’episodio della lite con Soleil Sorge

Bisogna però dire che il malessere della Venturini è aumentato da quando Soleil Sorge è approdata a L’Isola dei Famosi 14: tra le due ragazze è nata subito una reciproca antipatia (Soleil quando è sbarcata tra i naufraghi l’ha snobbata fingendo di non conoscerla) sfociata qualche giorno fa in un’accesa lite a causa del bastone di legno usato per cucinare il riso, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preso senza chiedere il permesso.

Giorgia a quel punto l’ha fulminata con una battuta al vetriolo (‘A cosa ti serve il bastone, per sculacciare Jeremias?’, alludendo alla liaison di Soleil con il fratellino di Belén), poi le due hanno provato a chiarirsi ma senza successo: ‘Per me sei finta, e non mi piace come ti poni’, ha detto la riminese chiudendo qualsiasi tentativo di riconciliazione.

Mercoledì 20 sapremo se il pubblico avrà esaudito il desiderio di Giorgia Venturini rispedendola a casa…