Isola 14, Soleil Sorgè contro tutti: scontro con Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic

Da quando Soleil Sorgè è approdata su L’Isola dei famosi 14, la pace sembra essere un’utopia e gli scontri sono all’ordine del giorno.



Prima Luca Vismara e poi le sorelle Mihajlovic si sono scagliati contro Soleil Sorgè, irritati dall’atteggiamento della naufraga che spesso si atteggia a ‘super donna’. Sin dall’inizio, tuttavia, l’approdo della ex corteggiatrice di Uomini e Donne su L’Isola dei famosi 2019 non è stato visto di buon occhio: eppure, la Sorgè, incurante dei cattivi pensieri dei suoi compagni di avventura, si è mostrata forte e tenace, fino a conquistare il titolo di ‘pirata’ e rimanere immune dalle nomination.

Soleil Sorgè e la lite con Luca Vismara

Il primo a scontrarsi con la Sorgè è stato Luca Vismara, accusato di non aiutare gli altri naufraghi sull’Isola.

‘Credo che questo gruppo non abbia molta voglia di fare nulla’ – ha detto Soleil alle telecamere – ‘Sicuramente non gradiscono ricevere ordini da me che sono arrivata da poco, però c’est la vie: ho vinto io, quindi mi dovranno ascoltare!’.

Accusato di essere nullafacente e inutile in Honduras, Luca Vismara non è riuscito a trattenersi: ‘Tu non sei nessuno e sei tu ad essere inutile in questo contesto’ – ha sbottato lui.

‘Sai che c’è poi? Tolta la macchina del riso non fate niente dalla mattina alla sera anche voi’ – ha continuato Vismara, scagliandosi contro chi sosteneva la Sorgè, alla quale ha anche dato della ‘pazza’.

Soleil Sorgè e lo scontro con le sorelle Mihajlovic

Luca Vismara, però, non è stato l’unico immune dalla furia della Sorgè, che si è scontrata anche con le sorelle Mihajlovic.

‘Sta discutendo un po’ con tutti, il problema forse è suo’ – hanno detto le due in confessionale – ‘Ha dei modi di fare e degli atteggiamenti sbagliati, fa la superiore, quando superiore non è, nel senso che nessuno è superiore a nessuno!’.

Le ragazze si sono trovate a litigare a causa della suddivisione dei compiti: Viktorija e Virginia hanno preferito raccogliere la legna, ma Soleil voleva che si dedicassero a ricci e lumache.

L’astio tra le tre, però, sembra essere irrisolvibile e, alla fine, la lite si è conclusa con un nulla di fatto: lo schieramento pro o contro l’ultima arrivata su L’Isola dei famosi 14 prosegue.