Annalisa Chirico: ‘Il sesso? Solo con gli italiani. Con Matteo Salvini una bella amicizia’

Annalisa Chirico è stata intervistata a ‘Un giorno da Pecora’. La giornalista si è lasciata andare a confessioni piccanti sull’amore e sul sesso. La Chirico ha anche parlato di Matteo Salvini e chiarito che tra lei e il Ministro dell’Interno c’è solo una bella amicizia ma nulla di più.

Quando la Isoardi ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, la Chirico era stata indicata come la nuova fiamma del leader della Lega. La giornalista aveva anche espresso un parere sul famoso scatto postato su Instagram dalla conduttrice per annunciare la rottura con Salvini. ‘Un gesto violento’, è così che lo aveva definito la Chirico.

Annalisa Chirico e il sesso: ‘Solo con gli italiani’

La Chirico si è definita una donna innamorata, ma ha ammesso di essere single. A quanto pare l’uomo di cui è invaghita non sa nulla di questo sentimento che la giornalista nasconde dentro di sé. Quell’uomo però non è Matteo Salvini.

‘Sono innamorata, ma non fidanzata. Lui non lo sa… cioè forse gliel’ho fatto capire. Ma io in amore sono un po’ maldestra, come Bridget Jones’, ha ammesso la giornalista.

Buon lunedì e buona settimana da pecora! Chi c'è oggi con noi?Annalisa ChiricoAl telefono David Puente, Maurizio Gasparri, Massimo Garavaglia, Alberto AirolaCommenta e condividi!#PRIMALEPECORE#UGDP Pubblicato da Un Giorno da Pecora Radio1 su Lunedì 18 febbraio 2019

A quanto pare dunque la Chirico non è bravissima a comunicare i suoi sentimenti e qualche pasticcio lo fa esattamente come l’amata Bridget Jones. ‘Sì, sulle cose di cuore prima gli italiani, sempre. Il maschio latino non è solo una leggenda… sesso solo con gli italiani: questo sarà il mio slogan’, ha detto scherzando.

La giornalista però smentisce categoricamente che con Matteo Salvini ci sia una relazione. Alla Chirico è stato attribuito un flirt con il leader della Lega ma anche con Luca Cordero di Montezemolo con cui fu paparazzata da Chi a bordo di un lussuosissimo yacht.

‘Al vicepremier sono legato da una profonda amicizia, ma tra di noi non c’è nulla, così come non c’è nulla con Luca Cordero di Montezemolo’, ha chiarito Annalisa Chiri co durante l’intervista a ‘Un Giorno da pecora’.

Dunque nessuna love story con Matteo Salvini, ma solo una profonda amicizia. La Chirico ha chiarito di ‘non essere salviniana ma di essere leghista’. ‘Salvini può cogliere un’opportunità importante’, ha detto ma la giornalista non è molto contenta dell’accordo con il Movimento 5 Stelle e non lo ha nascosto.

La Chirico dopo aver ammesso di ‘fare sesso solo con gli italiani’ ha anche raccontato di aver fatto un ritocchino al naso. ‘Avevo una gobba che non mi piaceva. Il naso l’ho rifatto in una clinica privata, ho speso seimila euro’, ha confessato la giornalista.