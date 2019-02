Adrian, lo show di Adriano Celentano scomparso dai palinsesti

Che fine ha fatto Adrian? Lo show di Adriano Celentano è scomparso dai palinsesti. A causa dei problemi di salute del Molleggiato, lo scorso 6 febbraio – in piena settimana sanremese – il cartoon ideato dall’artista è stato rinviato. Adrian avrebbe dovuto fermarsi per due settimane e riprendere la prossima settimana, ma è giallo.

Controllando il palinsesto di Canale 5, infatti, per il prossimo lunedì è prevista la messa in onda del film di Checco Zalone: ‘Cado dalle nubi’. Anche i telespettatori e chi ha seguito la serie di Adriano Celentano cadono un po’ dalle nubi in questo momento e si chiedono quando lo show riprenderà.

Adrian, lo show scomparso dai palinsesti

Un malanno di stagione di Adriano Celentano aveva arrestato ‘Adrian’, ma i telespettatori erano convinti di poter rivedere il Molleggiato in tv il prossimo 25 o il 26 febbraio, ma a quanto pare non è così.

Francesco Canino di Panorama rivela che allo stato attuale non solo il cartoon non è inserito nei palinsesti di lunedì 25 febbraio, ma neanche il prossimo 4 marzo, né lo show (almeno ad oggi) risulta programmato in altri giorni della settimana.

ve li ricordate quei bei lunedì in cui andava in onda #adrian? La sospensione si allunga: ho sbirciato i prossimi palinsesti di Canale 5 e non risulta in onda né il 25 febbraio (al suo posto “Cado dalle nubi”) né il 4 marzo. — Francesco Canino (@fraversion) February 18, 2019

Canale 5 ha avuto paura dello scontro con il ‘Commissario Montalbano’ e per questo il cartoon del Molleggiato è stato sospeso? C’è chi pensa sia così dato che gli ascolti di ‘Adrian’ sono crollati. Dopo la partenza che si è fermata intorno al 20% di share, le puntate successive hanno registrato un crollo fino a raggiungere il 7,7% di share.

Sulle pagine di Panorama, fonti vicine allo staff di Celentano hanno assicurato: ‘Non è una sospensione definitiva. Quando Adriano starà meglio ripartirà la messa in onda’. Con il ritorno di Montalbano e il debutto de ‘La stagione della Caccia’ di Camilleri previsto per lunedì 25 febbraio su Rai 1, Mediaset sta studiando dove è meglio inserire all’interno del palinsesto gli ultimi capitoli di Adrian?

Dopo la quarta puntata, trasmessa lunedì 4 febbraio 2019, le successive avrebbero dovuto essere mandate in onda martedì, seguite poi dalla settima programmata per lunedì 25 febbraio e dalle ultime due il 4 e 5 marzo. Impensabile che chi ha seguito la serie venga abbandonato senza un finale. Il Molleggiato tornerà su Canale 5? Non resta che attendere.