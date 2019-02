Taylor Mega: ‘Mi servirebbe 1 milione di euro al mese per vivere’

Taylor Mega infiamma il dibattito nel salotto di Domenica Live. L’ex naufraga ha infatti dichiarato che aspira a guadagnare un milione di euro al mese, una cifra che le è necessaria per poter vivere, o meglio per mantenere il suo stile di vita. La Mega è stata attaccata dagli ospiti di Barabara D’Urso e noncurante ha poi ammesso di avere al polso un orologio di oltre 100 mila euro.

Taylor Mega ha rilasciato di recente un’intervista a Spy Magazine e alla domanda: ‘A cosa ambiresti nelle vita?’, l’ex isolana ha affermato: ‘Guadagnare un milione di euro al mese’. Una dichiarazione che è stata molto criticata e che ha scatenato il dibattito anche negli studi di ‘Domenica Live’.

Domenica Live, Taylor Mega criticata per aver detto di voler guadagnare 1 milione di euro al mese

La Mega ha chiesto alla D’Urso cosa c’è di male nell’ammettere di aspirare a guadagni elevati per mantenere un determinato stile di vita.

Daniele Interrante è subito passato all’attacco: ‘Perché magari c’è anche chi aspira ad essere felice e non sempre a queste cose materiali? O a parlare costantemente di materialismo’. La Mega ha spiegato di non essere una persona materialista.

Vladimir Luxuria ne ha approfittato: ‘Sono rimasta colpita dallo scintillio dell’ogetto che porti al polso. Posso umilmente e banalmente chiedere quanto è costato?’. La Mega ha così mostrato il suo orologio di diamanti, l’influencer inizialmente con eleganza ha detto di non poter rispondere: ‘Non si può dire altrimenti mi svaligiano casa’.

Daniele Interrante ha provato poi a indovinare: ‘Costerà oltre 100 mila dollari’. Taylor Mega non ha resistito e ha detto all’ex tronista di salire: ‘Alza, alza, baby’. Si è arrivato a 500 mila e Taylor Mega con un sorriso ammiccante ha deciso di cambiare argomento ribadendo però di non essere una materialista.

La D’Urso ha poi mostrato in un servizio la giornata tipo di Taylor Mega. ‘Una giornata di shopping a Monte Napo (via Monte Napoleone a Milano)’, ha detto l’influencer. Dopo una faticosa seduta di shopping un po’ di relax in una spa ‘super luxury’. In studio si è poi dibattuto sul ruolo dell’influencer marketing (lavoro dell’ex naufraga) diverso dalla semplice ‘influencer’. Mega ha spiegato che lo shopping e i massaggi sono necessari per il suo lavoro perché deve apparire sempre al top.