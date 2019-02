Mara Venier: ‘Ultimo è stato l’unico a scusarsi per non essere venuto a Domenica In’

Dopo la chiusura del Festival di Sanremo alcuni cantanti non si sono presentati a Domenica In per il consueto appuntamento post sanremese. Tra questi anche Ultimo che ha lasciato il comune ligure non proprio sereno dopo la polemica per la mancata vittoria e il voto dei giornalisti.

Oltre all’artista romano anche Loredana Berté e Il Volo non hanno partecipato alla puntata di Domenica In dedicata alla kermesse musicale. Il gruppo di tenori aveva avvertito con anticipo la zia Mara di essere impossibilitati a prendere parte allo speciale sanremese, lo stesso non si può dire della quarta classificata.

Mara Venier: ‘Ultimo è un ragazzo educato’

Mara Venie durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri ha ammesso che Ultimo è stato l’unico artista ad averle telefonato per scusarsi della sua assenza.

‘Tra alcuni miei amici che non si sono presentati domenica scorsa, l’unico che mi ha chiamato per scusarsi è stato Ultimo’, ha detto la conduttrice di Rai 1. La Venier non è entrata nei dettagli, ma ha voluto esprimere l’apprezzamento per il gesto. ‘Gli hanno dato del coatto, di tutto e di più e invece è una persona educata e ha chiamato a differenza di altri’.

La Venier si riferiva forse a Loredana Berté? Quando la cantante non si è presentata a Domenica In, la conduttrice le ha mandato un messaggio dal palco dell’Ariston. ‘Avrei voluto vincessi tu, ma va bene così Loredana. Qui a Domenica In, avresti trovato un’amica che ti vuole bene da 30 anni, io ti aspettavo’, aveva detto la zia Mara in quell’occasione.

Mara Venier difende Ultimo (video)

A quanto pare tra i grandi big assenti allo speciale di Domenica In sulla kermesse musicale, soltanto Ultimo ha rivolto le sue scuse alla padrona di casa.

La Venier ha poi raccontato di aver fatto una chiacchierata con il secondo classificato. ‘Un ragazzo educato’, è così che lo ha definito la conduttrice. La zia Mara ha spiegato che Ultimo si è scusato per la scelta di non partecipare alla puntata sanremese di Domenica In.

Il cantante ha infatti lasciato il comune ligure molto adirato. L’artista, durante la conferenza stampa tenutasi dopo la proclamazione del vincitore del Festival si è scagliato contro i giornalisti e ha abbandonato subito Sanremo rifiutando anche di posare per la consueta copertina di ‘Tv Sorrisi e canzoni’ dedicata al podio della kermesse musicale.

La Venier dopo aver raccontato la telefonata con Ultimo ha deciso di mandare in onda una delle esibizioni del cantante a Sanremo così da far ascoltare al pubblico di Domenica In il brano ‘I tuoi particolari’.