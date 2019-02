Irama, l’ex fidanzata lo accusa: ‘Sta con Giulia De Lellis ma ci ha riprovato con me’

Dopo la mancata vittoria a Sanremo 2019, arriva un’altra brutta notizia per Irama: l’ex fidanzata Yanirsa Ana Martinez Paulino (solo Yanirsa per gli amici) lo ha pubblicamente accusato di averci riprovato con lei quando già aveva iniziato a frequentare Giulia De Lellis, con cui sta tutt’ora vivendo una storia sentimentale molto mediatica. Speriamo per Irama che non sia vero, altrimenti l’implacabile Giulia non gliela farà passare liscia…

La modella e ballerina Yanirsa, che i fan di Irama conoscono benissimo perché l’anno scorso è stata la protagonista del videoclip di ‘Nera’, fin qui il maggior successo del cantante monzese con ben tre dischi di platino, ha svelato gli altarini in un’intervista al settimanale DiPiù.

‘Ero convinta che la nostra fosse una storia seria…’

‘Sono consapevole che devo a Irama il mio successo’, ha spiegato la ragazza, ‘Perché grazie al video che abbiamo girato insieme ho trovato un grande seguito. Ma forse non era questo quello che volevo: io sono una sognatrice, ma con Irama è andata a finire troppo male e non nego di aver sofferto molto. Ero convinta che la nostra fosse una storia seria, c’eravamo perfino presentati alle rispettive famiglie: potete quindi immaginare come mi sia sentita quando lui è uscito allo scoperto con Giulia De Lellis, mentre in realtà stava ancora con me’.

‘Irama ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me’

Poi sembra che Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, abbia avuto una sorta di ripensamento e sia tornato a cercarla: ‘Si è fatto vivo improvvisamente, mi è venuto a trovare e mi ha detto di non darci troppo peso. Insomma, ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me. Forse la liaison con Giulia non era ancora così seria come credo che lo sia oggi, o forse non aveva ancora le idee chiare’.

‘Ho deciso di darci definitivamente un taglio’

Yanirsa però le aveva chiarissime e ha comunicato all’ex fidanzato che non era più il caso di frequentarsi: ‘Lui non mi sembrava più lo stesso e così ho deciso di darci definitivamente un taglio. Da quel momento non l’ho più visto, e ora mi sono rimasti solo i ricordi’.

In definitiva, la storia tra Irama e l’ex fidanzata Yanirsa è finita male, ma nonostante questo lei non gli serba rancore: ‘Oggi sono delusa, ma probabilmente non ero la donna adatta a lui e ora spero che sia felice accanto a Giulia’.