Domenica Live, Paola Caruso ritrova la madre biologica: ‘Farò il test del dna’

Le sorprese per Paola Caruso non finiscono e, ospite di Domenica Live, la showgirl potrebbe aver ritrovato la sua madre biologica.



Dopo le tristi vicende sentimentali che hanno caratterizzato la sua gravidanza, Paola Caruso ha finalmente appreso una buona notizia. Adottata sin dalla nascita, la showgirl di Catanzaro ha ricevuto un annuncio da parte di Barbara D’Urso, contattata direttamente da colei che potrebbe essere la madre naturale della ex Bonas. E’ stata la conduttrice di Domenica Live a farsi portavoce della storia raccontata dalla donna, invitata da lei stessa in studio per approfondire la situazione e testare la veridicità delle sue parole.

Leggi anche: Paola Caruso: ‘Francesco Caserta ha un altro figlio di 9 anni’. La madre di lui smentisce

Paola Caruso, la storia della presunta madre biologica

‘Questa donna è venuta con la figlia e mi ha raccontato di essersi innamorata di un calciatore del Catanzaro e di aver avuto una storia molto lunga con quest’uomo e di essere rimasta incinta’.

Barbara D’Urso, quindi, ha spiegato a Paola Caruso cosa potrebbe essere accaduto al momento della sua nascita.

La donna, rimasta da sola dopo la partenza del calciatore, che ha lasciato la Calabria per andare a giocare in un’altra squadra, ha partorito.

‘Dopo il parto è entrata sua mamma e le ha detto che la bambina era morta’ – ha continuato a spiegare Barbara D’Urso a Paola Caruso.

‘Lei si ricorda che, ad un certo punto, è entrato un signore con gli occhi chiari che di cognome faceva Caruso e le ha fatto una carezza’.

La conduttrice, poi, ha rassicurato la showgirl sulle buone intenzioni della sua ipotetica madre naturale: ‘Mi ha detto che non vuole niente, che è convinta che tu sia sua figlia e vuole fare il test del dna’.

Leggi anche: Paola Caruso a Domenica Live: ‘Sono stata adottata, l’ho scoperto a 13 anni’

Paola Caruso in lacrime: ‘Sembra un film’

Con gli occhi di lacrime, Paola Caruso ha commentato: ‘E’ una storia che sembra un film, ma potrebbe essere quello che è accaduto’.

La D’Urso, poi, ha mostrato alla showgirl l’intervista alla sua presunta madre naturale che, per il momento, ha chiesto di avere il viso offuscato.

‘E’ una cosa bizzarra, ma vi somigliate’ – ha commentato la conduttrice di Domenica Live, che ha invitato la Caruso a considerare la situazione una ipotesi fino a che non ci sarà la certezza di quello che si pensa.

‘Voglio fare anche io il test del dna per vedere se è davvero la mia mamma biologica’ – ha aggiunto Paola in lacrime prima di raggiungere dietro le quinte la signora.