Domenica In, Serena Rossi riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Davide Devenuto

L’intervista di Serena Rossi a Domenica In si è conclusa con una inaspettata proposta di matrimonio da parte del fidanzato Davide Devenuto.



L’attrice, che sta vivendo un momento d’oro nella carriera dopo il successo del film Io sono Mia, è stata ospite di Mara Venier durante l’appuntamento del 17 febbraio con Domenica In. Serena Rossi, fidanzata con il collega Davide Devenuto, ha raccontato ai microfoni di Rai 1 come la loro storia d’amore sia nata: dall’amicizia sul set di Un posto al sole fino al sentimento scoppiato quasi per gioco. Ad oggi, i due sono anche genitori del piccolo Diego, nato nel 2016.

Serena Rossi e l’amore con Davide Devenuto

‘Ci siamo conosciuti sul set di Un posto al sole, all’inizio non ci sopportavamo’ – ha iniziato a raccontare Serena Rossi, rivelando di essere stata la confidente di Devenuto prima di diventare la sua fidanzata.

Poi, la loro storia è iniziata quasi per gioco e l’attrice ha inizialmente avuto delle remore per la differenza di età: ‘Il primo passo l’ho fatto io, poi mi sono tirata indietro’.

E’ iniziato così il vero interesse di Devenuto nei confronti della Rossi, che a Mara Venier ha svelato alcuni dettagli del loro amore.

‘Prima di partire per la Tunisia, mi sono infilata a casa sua…Poi sono partita, lui mi ha cercata e dopo quattro mesi vivevamo insieme’.

Poco dopo, nonostante qualche difficoltà iniziale, Serena Rossi e Davide Devenuto sono diventati genitori di Diego.

Serena Rossi, la proposta di matrimonio a Domenica In

‘Davide, zia Mara ti chiede se vi sposate’ – ha chiesto la Venier all’attore che, a sorpresa, è intervenuto in diretta a Domenica In con una proposta del tutto inaspettata.

Devenuto ha contattato telefonicamente la conduttrice, che ha incalzato l’attore: ‘Volevo sapere se devo ordinare un vestito per il matrimonio’.

‘Va bene’ – ha replicato lui, scherzando – ‘Organizzi tutto tu, zia?’.

‘E’ fatta!’ – ha urlato entusiasta la Venier, invitando Devenuto ad organizzare il matrimonio con la Rossi quanto prima, almeno a settembre.

‘Ma davvero?’ – si chiedeva incredula l’ospite di Domenica In, che non è riuscita a trattenere la commozione quando Davide Devenuto ha confermato la sua proposta di matrimonio.