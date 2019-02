Divino Otelma attacca Vladimir Luxuria: ‘Brutta comunista inviperita’

Il Divino Otelma ha litigato con Vladimir Luxuria negli studi di Domenica Live. Il mago ha spiegato come si sentisse vittima di un complotto durante l’Isola dei Famosi ma è stato attaccato dall’ex deputata. I due hanno poi battibeccato nel salotto di Barbara, anche se Luxuria ha preso con spirito le offese del Divino Otelma e ha risposto con ironia agli attacchi dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

L’avventura del Divino Otelma nel reality condotto da Alessia Marcuzzi è finita con anticipo, il mago ha avuto un incidente. Durante una prova Francesca Cipriani lo ha involontariamente spinto a terra e Otelma è caduto, ma l’accaduto gli ha provocato una brutta ferita alla testa. Negli studi di Domenica Live, il Divino ha potuto fare pace con la Cipriani, ma dopo il sereno si è scatenata la tempesta e l’ex naufrago ha litigato con Vladimir Luxuria e battibeccato anche con Daniele Interrante.

Il Divino Otelma litiga con Vladimir Luxuria

‘Non sono un pagliaccio come te’, è il primo attacco che il Divino Otelma ha ricevuto negli studi di Domenica Live da Daniele Interrante, ma non è stato l’unico.

Luxuria ha chiesto al mago se avesse sbattuto la testa anche da piccolo. ‘Noi abbiamo l’impressione cara Luxuria che tu abbia sbattuto la testa da qualche parte da piccola (il Divino usa sempre il plurale maiestatis)’, gli ha risposto Otelma. L’ex naufrago ha poi portato la discussione su un piano completamente differente.

‘Il fatto che le tue opinioni politiche sono completamente antitetiche alle nostre…’, ha detto il Divino che è poi stato interrotto dagli ospiti in studio e dalla stessa conduttrice. Barbara D’Urso ha infatti spiegato che in quel preciso momento non si stava dibattendo di politica.

‘La politica c’entra perché lei (Vladimir Luxuria ndr) ci ha mandato un messaggio in cui ha detto che dissente dalla nostra impostazione politica’, ha chiarito il Divino.

La D’Urso ha poi riportato il dibattito sul giusto binario e ha mostrato una lettera scritta dal Divino Otelma. L’ex naufrago ha infatti spiegato di essersi sentito sotto sequestro dopo l’incidente all’Isola dei Famosi e ‘vittima di un complotto’.

Luxuria è quinti tornata ad attaccare il Divino che è andato su tutte le furie: ‘Luxuria, taci! Brutta comunista inviperita’, ha urlato Otelma. Luxuria l’ha presa bene, l’ex deputato ha riso e poi ha risposto alla provocazione con ironia: ‘Comunista sì, ma brutta proprio no’.