Maria De Filippi su Adrian: ‘È un miracolo che faccia i numeri che sta facendo’

Maria De Filippi parla di ‘Adrian’ e degli ascolti non proprio altissimi della serie ideata da Adriano Celentano. La regina della tv commenta i risultati ottenuti dal Molleggiato, ma racconta anche la sua nuova sfida sul piccolo schermo: lo speciale serale di Uomini e Donne che andrà in onda questa sera.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la moglie di Maurizio Costanzo svela cosa pensa di ‘Adrian’. Non solo, Maria De Filippi racconta il suo incontro con la direttrica di Rai 1, Teresa De Santis.

Maria De Filippi parla di Adrian

‘È già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo. Se andasse in onda in prima serata un cartone animato di C’è posta per te non arriverebbe alla soglia del 10 per cento’, ha dichiarato la conduttrice parlando dello show di Adriano Celentano.

Nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti, la De Filippi apprezza la scelta della rete di trasmettere ‘Adrian’. ‘Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta. Senza ombra di dubbio avrei detto sì ad Adriano e al suo cartone animato. Avere Celentano è un evento eccezionale, imperdibile… tanto più è nota la sua storica diffidenza verso la tv commerciale. Immagino si fosse consapevoli del rischio che comportava portare un cartone animato in prima serata. La vita è fatta di scelte: anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia’, ha aggiunto.

Prontissima per la prima serata di Uomini e Donna a cui la sua redazione ha lavorato tanto, Maria De Filippi racconta che lo show è privo di conduzione ed è frutto di montaggio. Queen Mary spera di realizzare il 15-16% di share, ma sa bene che dall’altra parte c’è Antonella Clerici con John Travolta.

Maria De Filippi commenta l’incontro con Teresa De Santis

Di recente la De Filippi ha incontrato Teresa De Santis a Viale Mazzini. Il colloquio con la direttrice di Rai 1 ha fatto pensare a un possibile coinvolgimento in quella che sarà la settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma ad oggi la conduttrice non ha intenzione di salire nuovamente sul palco dell’Ariston.

‘È stato un incontro cordiale, eravamo solo io e lei. Abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Né più e né meno. Non abbiamo minimamente sfiorato argomenti che riguardavano la televisione e i nostri rispettivi lavori. Per questa ragione ho trovato normale incontrarla a viale Mazzini: non avevamo nulla da nascondere e nessun segreto da custodire