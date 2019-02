Isola 14, Jeremias Rodriguez piange per il padre: ‘Per lui, non è un bel momento’

Jeremias Rodriguez è approdato da poco su L’Isola dei famosi 14 e già inizia ad avere nostalgia della famiglia e, in particolar modo, del padre Gustavo che, come ha svelato, sta attraversando un momento non facile.



Il fratello minore di Belén, quindi, si è fatto prendere da un momento di sconforto su L’Isola 14 e non è riuscito a trattenere le lacrime. I compagni di viaggio, notando lo stato d’animo di Jeremias Rodriguez, hanno pensato che gli fosse successo qualcosa o che fosse venuto a conoscenza di brutte notizie dall’Italia. Il giovane argentino, invece, ha confessato che quel pianto era per la sua famiglia e per il padre al quale pensa insistentemente in seguito ad alcune situazioni spiacevoli.

Jeremias Rodriguez: ‘Bello piangere per la famiglia’

‘Paolo mi ha detto che ha pregato per mio padre’ – ha raccontato Jeremias Rodriguez, in lacrime, agli altri naufraghi.

Il confronto con Brosio, infatti, ha riportato alla mente del giovane quanto lasciato in Italia e le difficoltà che sta vivendo ultimamente il papà Gustavo.

‘E’ solo che non è un bel periodo per lui’ – ha aggiunto Jeremias, confortato da Marco Maddaloni – ‘Lo so, sono fatto così, quando si tocca la famiglia…’.

Da solo in confessionale, poi, Rodriguez è apparso più sereno: ‘Mi sono uscite un po’ di lacrime, ma è sempre bello piangere per la famiglia’.

Jeremias Rodriguez consolato da Soleil Sorgè

Accanto a lui, durante questo momento di sconforto, c’è stata Soleil Sorgè, la ragazza con la quale Jeremias sembra aver iniziato un flirt su L’Isola 14.

Come ammesso da lui stesso, prima della partenza per il reality show, aveva tentato un approccio con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite social.

Poi, i due si sono ritrovati in Honduras e sembra proprio che stia per nascere qualcosa che va al di là della semplice amicizia.

Soleil ha confortato Jeremias, sorprendendolo: ‘Non pensavo di legare così, subito, con una persona’ – ha spiegato lui alle telecamere – ‘Però stare con qualcuno è sempre bello!’.