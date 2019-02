I Ferragnez a Hollywood per gli Oscar. Fedez: ‘Obiettivo Jennifer Lawrence’

Chiara Ferragni e Fedez sfileranno sul red carpet della 91esima edizione degli Oscar. I Ferragnez sono pronti per volare a Hollywood. No, non si tratta di uno scherzo. I due coniugi hanno ricevuto l’invito e ovviamente condiviso la novità sui social. A farlo non è stata la fashion blogger ma il rapper che ha anche ironizzato sull’evento.

Insieme ai big di Hollywood il prossimo 24 febbraio agli Oscar ci saranno anche i Ferragnez. Mancano meno di 10 giorni alla notte d’oro, la più magica dell’anno per gli appassionati di cinema e non solo. Dopo l’invito ai Golden Globes di due anni fa per Fedez e Chiara Ferragni arriva l’opportunità di sfilare sul tappeto rosso di una delle cerimonie più prestigiose al mondo. Tra gli scatti che la coppia ha condiviso ieri per festeggiare il San Valentino, non poteva sfuggire certo la foto dell’invito al party ufficiale della cerimonia degli Oscar.

Chiara Ferragni e Fedez agli Oscar

La cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles in California il prossimo 24 febbraio. È Fedez a mostrare sul suo profilo Instagram l’invito al party ufficiale della cerimonia degli Oscar. Lo scatto che mostra il rapper è inequivocabile. Attenzione però, l’invito è solo per Federico Lucia alias Fedez.

‘Radhika Jones (capo redattore di Vanity Fair) è lieta di Invitare il signor Federico Lucia alla celebrazione della 91esima edizione degli Oscar’, si legge.

‘Invito al party ufficiale degli Oscar’, scrive Fedez. Il rapper ne approfitta per ironizzare. ‘Obiettivo Jennifer Lawrence e Chiara Ferragni muta’, scherza il cantante con tanto di tag alla moglie.

Chiara Ferragni non teme rivali ed è felicissima dell’opportunità, ma soprattutto della possibilità di avere Fedez al suo fianco anche in questa speciale occasione.

‘Non vedo l’ora… Oscar insieme’, ha scritto l’influencer. Non resta che aspettare il 24 febbraio per vedere la coppia sfilare sul red carpet.