Alessandra Amoroso: ‘Mi sento donna quando faccio le pulizie’

Lavare i pavimenti e spolverare i mobili non sono attività così tanto brutte, almeno a sentire Alessandra Amoroso, che ha dichiarato di ‘sentirsi donna’ e ‘realizzata’ quando sbriga le faccende domestiche. Anzi, sono attività che la cantante salentina non delegherebbe a nessun altro. Insomma, guai a levarle di mano scopa, secchi e detersivi…

Alessandra Amoroso, che la settimana scorsa abbiamo visto al Festival di Sanremo nelle vesti di super ospite, ne ha parlato a Radio Rai 2 nell’ambito dell’Alessandra Amoroso Day per celebrare i suoi 10 anni di carriera: ‘Vi svelo un segreto: io mi rilasso quando faccio le pulizie. Quando finisco le pulizie è un momento di puro orgoglio: mi sento viva, mi sento donna, mi sento realizzata. Che devo dirvi, ognuno c’ha le sue fisse e a me piace molto: nessuno potrebbe pulire casa al posto mio’.

‘Niente nozze nel 2019’. Stefano Settepani deve attendere

Svelata la passione per le pulizie della casa, l’ex vincitrice di Amici 8 ha parlato velocemente della sua situazione sentimentale, dando una piccola delusione ai fan che speravano in un prossimo matrimonio col suo fidanzato Stefano Settepani: ‘Prima o poi mi sposerò, ma non quest’anno. La festa di San Valentino? In vita mia ho avuto pochi fidanzati, quindi l’ho trascorsa quasi sempre con le mie amiche. Anche se avevano un compagno, io le volevo con me…’.

‘La mia ospitata a Sanremo? C’è sempre qualcuno che deve dire la sua’

Nella sua ospitata a Radio Rai 2 Alessandra Amoroso non si è tirata indietro e ha risposto con schiettezza alle perplessità di coloro che hanno ritenuto esagerato l’invito a Sanremo come ‘super ospite’, al pari di gente con 25/30 di carriera come Ligabue o Giorgia: ‘C’è sempre qualcuno che deve dire la sua, non capendo che dall’altra parte c’è una persona che ci può restare male. Quando una persona è felice tutti scappano via, nessuno può essere felice per te. Hanno fatto polemica persino per Lino Banfi all’Unesco… C’è sempre molta invidia e le donne a volte sono le prime, nonostante si parli di solidarietà tra di noi: sono stata criticata da donne che potrebbero essere mia madre, purtroppo è difficile trovare una donna che sia veramente dalla tua parte, e questo mi dispiace tanto’.