Striscia la notizia vs Achille Lauro: i retroscena sugli atteggiamenti violenti con i fan

Continua la ‘crociata’ di Striscia la notizia contro Achille Lauro: dopo le polemiche nate in seguito al significato intrinseco della canzone Rolls Royce, Antonio Ricci ha scovato dei video che potrebbero dar vita a delle nuove accuse.



Secondo il tg satirico di Canale 5, Achille Lauro, attraverso il brano presentato a Sanremo 2019, avrebbe inneggiato all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Ma non è tutto: andando a ritroso nel tempo, Striscia la notizia ha trovato dei video che riprendono il cantante mentre utilizza termini inopportuni nei confronti dei suoi fan e si rende protagonista di atteggiamenti violenti contro alcuni di loro. Antonio Ricci, dunque, chiede: è questo il giovane che dovrebbe diventare un buon esempio per i ragazzi di oggi?

Leggi anche: Sanremo 2019, Striscia contro Achille Lauro: ‘Rolls Royce è un inno all’ecstasy’

Achille Lauro minaccia e picchia alcuni fan

Nel servizio mandato in onda da Striscia la notizia vengono ripresi alcuni momenti durante i quali Achille Lauro appella i suoi fan in modo dispregiativo.

‘Ti ammazzo, scemo! Non mi ca**** il c***o che ti ammazzo’ – urla il trapper durante un concerto – ‘Deficiente! Ragazzino di m****! Stai zitto! Zitto! A cuccia, mangiati una ciotola!’.

Durante altre performance live, Achille Lauro ha sferrato un calcio ad uno dei fan in prima fila, tirato un pugno ad un ragazzino e, per finire, Striscia ha mandato in onda alcune dichiarazioni del cantante e del suo manager che farebbero discutere.

Eppure, proprio Lauro, ha spiegato di voler rappresentare un buon esempio per i giovani di oggi durante una intervista rilasciata a Sanremo 2019.

Achille Lauro nel mirino di Striscia la notizia

Striscia la notizia, però, sembra non volersi fermare qui e la ‘crociata’ contro Achille Lauro potrebbe essere solo agli inizi.

Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’oro, continua a dire la sua sul trapper tramite i social.

Con un post su Instagram, il tapiroforo ha definito Lauro un ‘cicciobello’ che ‘non ha nemmeno le palle per sostenere quello che ha cantato’.

Nonostante in molti abbiano criticato queste dichiarazioni, però, sembra che Staffelli sia intenzionato a proseguire la sua battaglia con Striscia.

Come andrà a finire?