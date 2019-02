Isola 14, Alda D’Eusanio diserta per l’ultima puntata di CR4: ‘Lo devo a Chiambretti’

L’Isola dei famosi 14 sembra perdere pezzi: durante la puntata del 13 febbraio, Alda D’Eusanio ha disertato preferendo la partecipazione a CR4 di Piero Chiambretti.



‘Alda D’Eusanio il mercoledì non può essere qui con noi’ – ha detto Alessia Marcuzzi, motivando così l’assenza dell’opinionista durante la diretta de L’Isola dei famosi 14. La D’Eusanio, infatti, aveva già annunciato via Instagram che non avrebbe partecipato al reality show per presenziare a La Repubblica delle donne su Rete 4. Il motivo? L’amicizia e la riconoscenza nei confronti di Piero Chiambretti.

Alda D’Eusanio su Rete 4 per Piero Chiambretti

‘Stasera c’è l’ultima puntata de La Repubblica delle donne e io non potevo mancare’ – ha detto Alda D’Eusanio sui social – ‘Per questo ho lasciato per una volta L’Isola dei famosi’.

Arcano svelato, dunque, e l’opinionista di Canale 5 ha aggiunto: ‘Lo dovevo al mio grande amico Piero (Chiambretti, ndr) perché ha creduto in me quando neanche io credevo possibile il mio ritorno a lavoro’.

‘Lo dovevo a lui e lo dovevo me stessa’ – ha concluso Alda, che ha lanciato un messaggio alla Marcuzzi – ‘Ma che Alessia non pensi di essersi liberata di me…mercoledì torno sull’Isola’.

Nessun addio, quindi, da parte della D’Eusanio che, a seguito del cambio di programmazione de L’Isola dei famosi, si è vista costretta a fare una scelta.

Isola 14, il regista Roberto Cenci in odore di addio?

Alda D’Eusanio, però, non è stata l’unica ad abbandonare – seppur momentaneamente – L’Isola dei famosi 2019.

Oltre all’opinionista, anche il regista Roberto Cenci ha disertato e, secondo indiscrezioni, a breve potrebbe salutare il reality show per occuparsi della nuova edizione di Ciao Darwin.

A smentire qualunque voce sull’abbandono da parte di Cenci, però, ci ha pensato Gabriele Pariglia: ‘Roby non lascia la nave, sarà sempre con noi, ma oggi aveva degli impegni’.