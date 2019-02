Il Volo dopo Sanremo 2019: ‘Alcuni giornalisti ci hanno chiamato per scusarsi’

Avrete sicuramente letto della polemica tra Il Volo e i giornalisti dopo Sanremo 2019, a causa delle offese ricevute in sala stampa (da parte, chiariamoci, solo di alcuni giornalisti e non di tutti) e documentate da un video diventato virale sui social. Una volta visto il filmato, i tre ragazzi de Il Volo hanno emesso un duro comunicato contro i rappresentanti della carta stampata, accusandoli di bullismo, e a distanza di qualche giorno Gianluca Ginoble, il ‘bello’ del trio, è tornato sull’argomento rivelando che per fortuna sono giunte anche delle scuse.

‘Vorrei chiarire che noi non ce l’abbiamo con i giornalisti’, ha detto Ginoble a Il Messaggero, ‘Ma siamo rimasti delusi e amareggiati per il comportamento di qualche giornalista che ci ha insultato pesantemente con epiteti irripetibili. Va bene il diritto di cronaca e di critica, ma le offese non sono ammissibili. Siamo dei ragazzi giovani, alcuni di loro potevano essere nostri padri, altri addirittura nostri nonni. Il loro comportamento è stato offensivo non solo per noi, ma per tutta la categoria’.

Dopo le offese sono arrivate le scuse, ma…

Ma, come dicevamo, dopo le offese per Il Volo sono arrivate anche le scuse, seppur non dai diretti interessati: ‘Alcuni dei loro colleghi ci hanno telefonato scusandosi a nome loro. Fa male vedere il video dove un giornalista urla contro di noi ‘in galera, in galera’, con altri che lo incitano. È stato un vero e proprio gesto di bullismo’.

Non sono stupito che gli unici giornalisti che hanno chiesto scusa siano quelli che di fatto non c’entrano nulla. I colpevoli, che ironia della sorte essendo giornalisti sono i primi a condannare gente a caso solo per sentito dire, non si sono visti. WELCOME TO ITALY#sanremo2019 — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 12 febbraio 2019

‘I giornalisti dovrebbero essere orgogliosi di noi’

Gesto che si spera non capiti mai più: ‘I giornalisti dovrebbero essere orgogliosi di un trio di ragazzi che porta la musica italiana in giro per il mondo: essere chiamati ‘mer*e’ o vedere qualcuno che sbraita ‘in galera’ solo perché stiamo facendo quello che ci piace nella vita, è irrispettoso non solo nei nostri confronti ma soprattutto nei confronti della libertà di espressione’.

Gianluca Ginoble: ‘La mia fidanzata e una rosetana DOC’

Ora però Sanremo 2019 è andato in archivio, con tutte le sue polemiche, e i ragazzi de Il Volo sono già proiettati ai prossimi impegni. E Gianluca Ginoble, anche dall’altra parte del mondo, non dimentica mai la sue terra d’origine, l’Abruzzo: ‘Sono legatissimo alla mia terra e in particolare a Roseto, la mia città: vado in vacanza soltanto lì e anche Francesca, la mia fidanzata, è una rosetana DOC’.