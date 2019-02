‘Ferragnez’ sulla Treccani tra i nuovi neologismi. Fedez: ‘Volo altissimo’

D’ora in avanti sul nuovo vocabolario della Treccani troverete il significato del termine ‘Ferragnez’: il nome che identifica la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni è entrato a far parte dei neologismi del ‘Libro dell’anno Treccani’ che registra le tendenze e le parole del 2018. E il cantante ha commentato la notizia sui social con un roboante ‘Volo altissimo!’

In effetti ‘Ferragnez’ è diventato un vocabolo di uso comune, o quasi, anche se non è certo il primo caso. L’abitudine di identificare una coppia vip con la crasi dei cognomi (o dei nomi) è partita anni fa da Hollywood con i ‘Brangelina’, per indicare gli ormai ex Brad Pitt e Angelina Jolie, ed è proseguita con i vari ‘Bennifer’ (Ben Affleck e Jennifer Lopez), ‘J-Rod’ (di nuovo J-Lo con il nuovo partner Alex Rodriguez), ‘Jelena’ (Justin Bibier e Selena Gomez) e molti altri.

In Italia ‘Ferragnez’ ma non solo

In Italia abbiamo avuto invece i ‘Satteng’, ovvero Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, i ‘De Martinez’ (Stefano De Martino e Belén) e i Palmotti (Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti). Tra l’altro tutte coppie che sono man mano scoppiate, per cui Fedez e Chiara Ferragni sono autorizzati a fare i debiti scongiuri…

Tutti gli altri neologismi 2018 della Treccani

A parte ‘Ferragnez’, tra le parole salite agli onori della cronaca l’anno scorso e registrate dal nuovo volume edito dalla Enciclopedia Italiana Treccani ci sono anche ‘orgasmometro’, che indica un test medico per misurare le caratteristiche e l’intensità del piacere sessuale femminile, ‘sex doll’, bambola al silicone, con impianto di intelligenza artificiale, destinata al piacere sessuale dell’utente, e ‘viadotticidio’, il procurato crollo di un viadotto con perdita di vite umane (conseguentemente alla tragedia del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018).

Ci sono poi ‘sarrismo’, ossia la concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri (ex Napoli, ora al Chelsea con alterne fortune) e ‘spread delle parole’ o ‘spread verbale’, termini utilizzati per rimarcare l’andamento negativo di Borse e titoli di Stato italiani provocato dalle dichiarazioni contraddittorie di esponenti della maggioranza governativa in tema di politica economico-finanziaria.