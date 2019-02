Elisa Isoardi commossa parla di Salvini a La Prova del Cuoco: ‘Ora il mondo tornerà a colori anche per me’

Elisa Isoardi, tra una ricetta e l’altra, ha rievocato l’amore con Matteo Salvini in diretta tv a ‘La Prova del cuoco’. Saranno stati i bottoni di patate multicolore che ha cucinato chef Bongiovanni o l’avvicinarsi di San Valantino, chissà, ma nella conduttrice si è risvegliata un po’ di nostalgia.

La Isoardi ha parlato della fine della storia d’amore con Matteo Salvini mentre era intenta a presentare la ricetta dei bottoni di patate multicolore. Ad accendere un po’ di nostalgia: la storia d’amore di chef Bongiovanni.

Elisa Isoardi parla della relazione con Matteo Salvini a La Prova del cuoco

La conduttrice e lo chef si sono lasciati andare a confidenze amorose. La padrona di casa de ‘La Prova del cuoco’ ha parlato della love story di Diego Bongiovanni. ‘Il mondo a colori è tutta un’altra storia’, ha detto la Isoardi prima di mostrare una foto dello chef con la compagna.

‘Ci avviciniamo a San Valentino e a me piace sognare con le storie d’amore degli altri perché, insomma lo sapete bene…’, ha detto la Isoardi.

Elisa Isoardi parla di Matteo Salvini a La Prova del cuoco (video)

‘Mi ha colpito molto un tuo post, Diego. Perché scrivevi alla tua compagna bellissime parole: ‘Grazie per avermi fatto vedere il mondo di nuovo a colori’. Ah, quanto mi piace sognare con le storie d’amore degli altri perché, insomma, come sapete bene’, ha aggiunto la conduttrice.

Leggi anche: Elisa Isoardi sul selfie a letto con Matteo Salvini: ‘È la foto migliore che ha, perché lo umanizza’

Lo chef, parlando del suo percorso travagliato in amore si è commosso e ha fatto emozionare anche la conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ che ha poi pensato di berci su e di chiedere un calice di vino.

Leggi anche: Elisa Isoardi e Matteo Salvini stanno ancora insieme? Lei: ‘Notizia senza fondamento’

La Isoardi ha nostalgia di un po’ di romanticismo? A quanto pare sì ed è evidente che ha anche voglia di innamorarsi nuovamente. ‘L’amore fa sempre questo effetto, per chi ce l’ha e anche per chi non ce l’ha più. Anche io ho avuto una bellissima storia d’amore, poi è finita. Ma adesso il mondo tornerà a colori anche per me tra un po’, no? Cosa ne dite’, ha detto in conclusione riferendosi alla love story con Matteo Salvini e alzando il calice di vino.