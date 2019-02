Belén: ‘Santiago viene prima di tutto. Stefano? Momento particolare’

Secondo alcuni è tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino, ma per Belén il figlio Santiago rimane al momento l’unica priorità, in attesa di mettere definitivamente ordine alla sua vita sentimentale e di provare, chissà, ad avere un secondo figlio. La showgirl argentina ne ha parlato alla vigilia del ritorno in Rai per partecipare come giurata alla trasmissione di Antonella Clerici ‘Sanremo Young’. Anticipiamo però che sull’ipotesi di un ritorno di fiamma con Stefano, Belén non ha né confermato né smentito…

‘Le priorità cambiano quando diventi madre’, ha ribadito Belén Rodriguez a Repubblica, ‘E oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto. Per il resto (con riferimento alle voci sul ritorno con De Martino, ndr) sono in un momento particolare della mia vita’.

Frase da decifrare ma che potrebbe davvero sottintendere un riavvicinamento al papà di Santiago. Ne sapremo di più prossimamente…

‘Mi piacerebbe avere un altro figlio. Voglio una vita normale’

Per il resto Belén sta cercando soltanto un futuro da persona normale, senza particolari grilli per la testa: ‘Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale. Cerco normalità anche sul lavoro: molti dicono che se sei bella sei anche cretina, non soffri e non provi dispiaceri come le altre donne. Ma non è così! Anzi, mi sono un po’ stancata di agire con spontaneità e di venire travisata, ma il fatto è che non so fare calcoli’.

‘Il Festival di Sanremo è il programma a cui sono più affezionata’

Nel futuro immediato c’è lo show con Antonella Clerici: ‘Da tanti anni lavoro esclusivamente per Mediaset, però il Festival di Sanremo è il programma a cui sono più affezionata. E così quando mi hanno proposto questa trasmissione legata in qualche modo al festival, non ho avuto dubbi’.

‘Se non impari qualcosa da Maria De Filippi vuol dire che sei stupida’

Terminata quest’esperienza Belén tornerà probabilmente sotto il Biscione, anche perché da quelle parti c’è una persona che è stata fondamentale per la sua carriera televisiva, Maria De Filippi: ‘Se non impari qualcosa da Maria vuol dire che sei stupida. Io, per esempio, da lei ho imparato tanta cose, tra cui la capacità di selezionare’. Anche gli uomini?