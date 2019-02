Teo Mammucari: ‘La pupa e il secchione mi fa schifo, mi chiamano per i programmi di m***a’

Teo Mammucari fa una gaffe a Deejay Chiama Italia. Il programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino va in onda anche in onda sul canale 69 del digitale terrestre. In tv viene trasmesso tutto, anche i fuori onda e durante uno di questi il conduttore ha detto: ‘La pupa e il secchione mi fa schifo’. Mammucari dovrebbe presentare lo show di Mediaset.

Si è trattato davvero di una gaffe? Mammucari ha dato l’impressione di essere stato preso alla sprovvista dalle telecamere e di non aver capito che il programma andasse in onda in tv anche durante i fuori onda radiofonici, ma ha poi corretto il tiro e dichiarato che si è trattato di uno scherzo e di una battuta.

Teo Mammucari: ‘Mi chiamano per i programmi di m***a’

Intervistato da Nicola Savino e Linus, Teo Mammucari ha parlato dei progetti lavorativi. Il conduttore è impegnato con lo spettacolo teatrale ‘Più bella cosa non c’è’, ma in ballo ci sono altri programmi tra questi ‘La Pupa e il secchione’.

‘Faccio Tu si que vales. Sto facendo questa esperienza bellissima ed è il quarto anno, poi dovrei fare questo programma di cultura… quando fanno i programmi di m***a chiamano me’, ha detto ridendo Teo Mamuccari riferendosi a ‘La pupa e il secchione’.

‘No è bellissimo, sto parlando de La Pupa e il secchione che tutti stimano’, ha continuato tra le risate. Linus è intervenuto sull’argomento: ‘Se avevano smesso di farlo 10 anni fa ci sarà un motivo? Adesso lo ripropongono con Teo Mammucari’.

L’ex conduttore de Le Iene però ha precisato, alzando le mani, di non aver ancora firmato nulla e sempre ridendo ha esclamato: ‘Sarà un grande onore per me’.

Tutto questo però è avvenuto in onda, in diretta radiofonica. Linus ha poi chiesto a Mammucari quale programma gli piacerebbe condurre. L’ex presentatore de ‘Le Iene’ ha ammesso che il suo ideale è uno show in cui può divertirsi. ‘A Tu si que vales mi diverto, ma alcune volte si piange… poi c’è Gerry che piange, Maria che si emoziona e io sto in mezzo e sembro il cattivo’.

Teo Mammucari: ‘Sono sempre stato descritto come un donnaiolo’

Il conduttore ha parlato del suo spettacolo teatrale ‘Più bella cosa non c’è’ in cui racconta di se stesso e del suo rapporto con le donne.

‘In passato ho perso sempre la testa per donne belle e non ho mai trovato la vera compagna. Se si va su internet sembro un donnaiolo e un playboy. […] Sono sempre stato un po’ superficiale. Non troverò mai una compagna perché le donne quando vengono da me mi dicono: ‘Sì, ciao… tu vai sempre con queste’ e cominciano a criticarmi’. Mammucari ha poi ammesso di essere single.