Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono tornati insieme a tre mesi dalla separazione

Tre mesi fa l’annuncio della separazione e oggi il repentino dietrofront: Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono tornati insieme, la coppia scoppiata a novembre dopo 10 anni di matrimonio (e due figli, Jacopo e Anna) ha ritrovato la perduta armonia. Sarà stato il recente anniversario di nozze, datato 17 gennaio, a far scattare nuovamente la scintilla?

Il ritorno di fiamma tra Paolo Virzì è Micaela Ramazzotti è stato rivelato in anteprima dal settimanale Diva e Donna: ‘Nel novembre scorso’, si legge sul nuovo numero della rivista, ‘Dopo quasi dieci anni di matrimonio e due figli la coppia aveva annunciato la separazione: era stato un fulmine a ciel sereno. Ma ora ecco il colpo di scena: come in un film arriva il lieto fine con l’armonia ritrovata’.

Lo scorso novembre la separazione della coppia Ramazzotti-Virzì

In attesa di capire se sia tutto vero (sia il regista che l’attrice hanno gestito gli ultimi accadimenti della loro vita privata con estrema discrezione), ricordiamo che i problemi della coppia Ramazzotti-Virzì erano noti nell’ambiente già da tempo e i beninformati sapevano della separazione ben due mesi prima dell’annuncio ufficiale di novembre.

I due si sono conosciuti sul set del film Tutta La Vita Davanti

Ma evidentemente in quest’ultimo periodo le ‘diplomazie’ devono aver lavorato molto bene, riuscendo a ricongiungere una delle coppie simbolo del cinema italiano, per lo meno in tempi recenti. Coppia nata sul set (e non poteva essere altrimenti) durante la lavorazione della pellicola Tutta La Vita Davanti e consolidatasi prima con le nozze celebrate nel 2009 e poi con la nascita dei figli Jacopo, che oggi ha 8 anni, e Anna, che ne ha 5.

Aspettiamoci adesso un nuovo film di Virzì con Micaela Ramazzotti

Paolo Virzì è Micaela Ramazzotti hanno poi lavorato insieme anche in La Prima Cosa Bella e La Pazza Gioia, e adesso che sono tornati insieme speriamo possano sfornare quanto prima un nuovo bellissimo film. Il pubblico italiano attende speranzoso…