Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019 con Soldi: il cantante dice sì

Dopo un paio di giorni di riflessione c’è finalmente la fumata bianca: Mahmood andrà all’Eurovision Song Contest 2019 con ‘Soldi’, il vincitore del Festival di Sanremo rappresenterà il nostro Paese nella finalissima di Tel Aviv con la stessa canzone che gli ha permesso di vincere la kermesse del Teatro Ariston. In un primo momento Mahmood aveva detto di volerci pensare bene, perché il trionfo sanremese era giunto così inaspettato da imporre una seria riflessione sui suoi programmi futuri, ma adesso non ci sono più dubbi: all’Eurofestival ci sarà anche lui.

‘Ok ve lo posso dire: rappresenterò l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019 con Soldi. Non vedo l’ora’, ha twittato poco fa Mahmood sui social per confermare la sua presenza a Tel Aviv, sede quest’anno del prestigiosissimo festival europeo (finale il 18 maggio con diretta su Rai 1) che l’Italia non vince dal 1990.

Il grande successo dell’hashtag #Mahmood4Eurovision

È probabile che Mahmood abbia rotto gli indugi anche grazie al boom dell’hashtag #Mahmood4Eurovision, lanciato dai fan del cantante milanese per convincerlo ad andare all’Eurofestival. Hashtag che lunedì 11 febbraio ha stazionato per l’intera giornata ai primissimi posti dei trending topic su Twitter, supportato da migliaia di utenti: una bella boccata d’ossigeno dopo le surreali polemiche che hanno accompagnato la vittoria sanremese di Mahmood.

Soldi tra i favoriti dell’Eurovision Song Contest?

Tra l’altro c’è chi dice che ‘Soldi’, grazie al sound contemporaneo e internazionale, abbia buone chance di classificarsi in vetta alla classifica dell’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, ma questo è meglio non dirlo troppo forte per scaramanzia (ricordando, per esempio, il precedente di Francesco Gabbani).

Mahmood al primo posto in tutte le classifiche

Adesso Mahmood avrà circa tre mesi di tempo per preparasi al grande appuntamento in Israele, dove si troverà di fronte un pubblico a cui non è abituato (finora, Sanremo a parte, si è esibito soltanto in piccoli club). Nel frattempo i numeri gli stanno dando decisamente ragione (ma non doveva essere una meteora destinata a sparire in tempi brevi?), almeno a guardare le classifiche di vendita e di streaming: in questo momento ‘Soldi’ è al primo posto in Italia su iTunes, Spotify, Amazon Music e YouTube. E su Spotify a livello mondiale occupa la posizione #41, una cosa rarissima per un artista italiano.

Sì, proprio una ‘meteora’…