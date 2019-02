Francesco Foti, l’ex giudice di Forum: ‘Mi hanno sospeso dal programma, la mia immagine è compromessa’

Francesco Foti, ex giudice di Forum è stato allontanato dal programma lo scorso gennaio. Foti è stato sospeso da Mediaset dopo un’intercettazione ambientale in cui parla con l’avvocato civilista Mariolino Leonardi. Leonardi è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Catania ‘London Windows’ per bancarotte, riciclaggio e autoriciclaggio.

A meno di un mese dall’accaduto Foti rompe il silenzio in un’intervista all’Adnkronos in cui ricorda il giorno della sospensione dal programma condotto da Barbara Palombelli. ‘Una misura precauzionale e temporanea in attesa che venga chiarita la sua posizione’, così Mediaset aveva spiegato la scelta in un comunicato.

Francesco Foti: ‘Mandato via in cinque minuti’

Foti ha raccontato cosa è accaduto il giorno che gli è stata comunicata da Mediaset la sospensione da Forum. ‘Quella mattina me lo hanno detto così, in cinque minuti. Tra i danni c’è anche questo. Comunque a Forum ragionano così, e io non voglio entrare nel merito’, ha spiegato l’ex giudice del programma di Rete 4.

Francesco Foti ha precisato la sua estraneità ai fatti e ammesso di avere avuto delle ripercussioni molto pesanti per l’accaduto. ‘Io non sono nemmeno indagato in quell’inchiesta eppure sono stato sbattuto con tanto di foto su tutti i giornali d’Italia, come un mostro, un delinquente. Tutto questo solo perché ero noto e facevo il giudice a Forum. Allora nella vita bisogna fare il barbone così nessuno ti viene a stuzzicare?’.

L’ex giudice di Forum, nel corso dell’intervista ha ribadito più volte di essere ‘talmente estraneo ai fatti, che il giudice ha ritenuto di non nominarmi mai nell’ordinanza, di non rinviarmi a giudizio, di non indagarmi’.

Foti ha spiegato di non conoscere Leonardi e di averlo incontrato per caso e di aver pranzato con lui per fare una cortesia a un suo ex praticante.

‘La Guardia di Finanza ha ritenuto che io parlassi con questo Leonardi di costituire banche all’estero. Io non ricordo bene quel pranzo, nemmeno dove andammo a mangiare; ma posso ipotizzare che stessi parlando di un processo di cui mi stavo occupando in quel momento: difendevo due personaggi accusati di truffe e riciclaggio a carattere transnazionale e di trasferire all’estero denaro provento delle truffe. Avevano banche in Francia, in Croazia e ai Caraibi. E poi, secondo lei, se avessi bisogno di una banca la chiederei a uno sconosciuto?’, ha spiegato.

Dopo 10 anni al servizio di Forum, Foti è stato sospeso. ‘La mia immagine pubblica e privata è compromessa e non si può fare niente’, ha concluso l’ex giudice del programma.