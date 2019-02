Fiorello ironizza con Ultimo su Sanremo 2019: ‘Arriva Bastianich e cambia le carte in tavola’

Fiorello è riuscito ad avere Ultimo come ospite in radio dopo le numerose polemiche nate in seguito al suo secondo posto al Festival di Sanremo 2019.



Ultimo, che ha disertato l’appuntamento con Domenica In e la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata ai tre finalisti di Sanremo 2019, sembrava non volesse partecipare nemmeno a Il Rosario della Sera, la trasmissione radiofonica condotta da Fiorello. ‘Hai fatto bene a non andare a Domenica In, ma non puoi non venire qui’ – ha scherzato lo showman, ammettendo di aver fatto lo stesso errore ai tempi in cui partecipò al Festival classificandosi quinto. Dopo gli inviti di Fiorello, alla fine Ultimo ha ceduto e annunciato via Twitter l’arrivo negli studi di Radio Deejay.

Fiorello e Ultimo: il gesto distensivo verso i giornalisti

Dopo aver scherzato insieme a Ultimo sul testo della sua canzone, I tuoi Particolari, dedicato alla ex fidanzata Federica, Fiorello ha proposto al cantante un ‘testo distensivo verso i giornalisti’.

Così lo showman e il secondo classificato a Sanremo 2019 hanno intonato un pezzo de The Giornalisti: ‘Sotto il sole, sotto il sole di Sanremo, di Sanremo. Quasi quasi mi pento e non ci penso più, e non ci penso più’.

I due, poi, si sono divertiti a rispondere ad alcune domande del pubblico e Fiorello ha dimostrato di aver compreso i motivi della rabbia di Ultimo per il secondo posto al Festival.

Fiorello scherza sulla giuria di Sanremo 2019

A conclusione dell’intervento di Ultimo a Il Rosario della Sera, Fiorello ha lanciato il pezzo portato dal cantante al Festival.

‘Ascoltiamo il brano arrivato primo al televoto, ma secondo per la giuria di Bastianich’ – ha chiosato lo showman, che ha voluto rivolgere anche un saluto a Mahmood.

‘Un saluto a Mahmood lo facciamo che ha vinto comunque il Festival. Se c’è qualcosa di sbagliato in questo Festival, non è Mahmood ma il metodo di votazione’.