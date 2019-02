Marco Borriello e Gilda Ambrosio sono la nuova coppia? Il gossip da Ibiza

Il gossip che nelle ultime ore sta infiammando il web riguarda Marco Borriello e Gilda Ambrosio: i due, pare, siano la nuova coppia del momento e, in tanti, parlano già di intrecci ‘alla Beautiful’.



E’ stato il settimanale Oggi a lanciare lo scoop riguardante la presunta liaison tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex calciatore e la fashion blogger si siano scoperti innamorati dopo una conoscenza iniziata come semplice amicizia. La passione tra i due pare essere scoppiata ad Ibiza negli ultimi giorni, proprio dopo l’eclatante annuncio del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino – presunto ex della Ambrosio – e Belén Rodriguez – storica ex di Borriello.

Leggi anche: Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: il bacio davanti al figlio

Marco Borriello e Gilda Ambrosio hanno avuto la benedizione di Vacchi

Il rotocalco diretto da Umberto Brindani rivela che il flirt nato tra Gilda Ambrosio e Marco Borriello avrebbe ricevuto la benedizione di un grande amico di lui.

Gianluca Vacchi, legatissimo all’ex calciatore, vedrebbe di buon occhio la relazione tra quest’ultimo e la fashion blogger.

I ben informati raccontano che i due si sarebbero fidanzati in gran segreto dopo essere stati a lungo amici.

La Ambrosio e Borriello, infatti, si sono conosciuti mesi addietro ad Ibiza e pare abbiano iniziato a frequentarsi come amici.

Hanno trascorso anche il Capodanno insieme, ma solo ultimamente l’amicizia si è trasformata in amore.

Leggi anche: Marco Borriello: ‘Belén è stata una cotta, da giovane era un po’ superficiale’

Marco Borriello e Gilda Ambrosio, intrecci da ‘Beautiful’

Visto il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez, la relazione tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio viene vista da molti come una sorta di love story alla Beautiful.

La fashion blogger, infatti, è stata per mesi affiancata al ballerino che, però, dal canto suo non ha mai confermato il flirt con lei.

I due si sono sempre dichiarati ottimi amici sebbene i rotocalchi di cronaca rosa li raccontassero come coppia.

Marco Borriello, invece, è stato uno degli storici fidanzati di Belén Rodriguez: i due sono stati insieme per ben quattro anni.

Oggi, sembra che le coppie si siano invertite: che sia questo ‘l’ordine giusto’?