L’Isola dei Famosi 14: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè per risollevare gli ascolti

Nuovi arrivi a L’Isola dei Famosi 14: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè entreranno a far parte del cast dei naufraghi a partire dalla puntata di domenica 10 febbraio, rimpinguando così il numero dei concorrenti che si era pericolosamente assottigliato dopo il ritiro per diversi motivi di Youma Diakite, Francesca Cipriani e John Vitale. Ovviamente la produzione spera che le new entry, oltre a fare numero, diano un importante contributo in termini di vivacità per risollevare le sorti del reality, fin qui alle prese con un’emorragia di pubblico davvero notevole.

In realtà il fratellino di Belén e Cecilia Rodriguez era previsto nel cast de L’Isola dei Famosi 14 fin dall’inizio, ma un infortunio alla mano capitatogli durante le vacanze di Natale sulla neve l’aveva costretto a dare forfait. Adesso però, dopo un mese di convalescenza, il buon Jeremias si sente finalmente pronto ad affrontare le privazioni dell’isola e a mettere un po’ a soqquadro la vita degli altri naufraghi come ha già dimostrato di saper fare al Grande Fratello Vip 2 (soprattutto a causa della sua assoluta incapacità di tenere la bocca chiusa).

Chi è Soleil Sorgé, nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 14

E dal GF Vip 2, anche se non era tra i partecipanti, arriva pure la bella Soleil Sorgé, che ci ricordiamo tutti per il benservito dato al suo allora fidanzato Luca Onestini quando lui era ‘recluso’ nella casa (i due si erano conosciuti a Uomini e Donne). Luca si è poi abbondantemente rifatto mettendosi insieme alla splendida Ivana Mrazova, incontrata proprio nel reality condotto da Ilary Blasi, mentre Soleil, dopo un’effimera storia con l’ex tronista Marco Cartasegna, è adesso a spasso e forse anche per questo ha accettato di catapultarsi in Honduras.

Il suo ruolo sarà probabilmente quello di creare scompiglio tra i maschietti de L’Isola dei Famosi 14, e visti i ‘casini’ combinati in passato ci sembra la persona giusta.

In arrivo pure Ariadna Romero?

Finita qui? Non ancora: secondo Blogo, infatti, a breve sull’Isola arriverà un’ulteriore nuova concorrente. Si tratta di Ariadna Romero, un’altra bellona. Cubana di nascita ma italiana d’adozione, la Romero ha partecipato come attrice al film di Pieraccioni ‘Finalmente la felicità’ e successivamente ai programmi televisivi Ballando con le Stelle e Pechino Express. Dovrebbe entrare in gioco nella puntata di mercoledì 13 febbraio, staremo a vedere.