Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: ‘Profondi contrasti caratteriali’

Tanto rumore per nulla: Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 3 è durata pochi mesi prima di implodere per ‘profondi contrasti caratteriali’. E pensare che per seguire Fongaro l’attrice e conduttrice televisiva britannica ha messo in crisi il rapporto con Gianmarco Amicarelli, suo compagno fino all’ingresso nel reality.

In realtà la fine della storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro non è giunta come un fulmine a ciel sereno, dato che i due avevano smesso di farsi vedere insieme sui social da oltre un mese. L’ultima ‘foto di coppia’ risale infatti al giorno di Capodanno (un sensuale bacio sulle labbra con una dedica altrettanto passionale), poi più nulla fino al triste messaggio d’addio pubblicato il 7 febbraio da Jane:

‘È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me’.

Per il momento Elia Fongaro tace: sui suoi social solo un’immagine nera

Fongaro invece non ha scritto nulla, almeno finora, limitandosi a postare un’immagine completamente nera, come se fosse in lutto. Ma qualcosa ci dice che prima o poi si farà sentire…

Naturalmente i fan di entrambi si sono scatenati con i commenti sui social, molti all’insegna del più classico ‘te l’avevo detto che non era l’uomo/la donna giusto/a per te’, altri sinceramente dispiaciuti per la fine di un amore al quale avevano creduto pure loro.

Il messaggio di Lisa Fusco a Jane Alexander

Tra i commenti anche quello di Lisa Fusco, che ha conosciuto sia Jane che Elia durante il GF Vip 3 e che ha provato a consolare la Alexander con queste parole: ‘Rileggo questo post già da qualche minuto, ho creduto a uno scherzo ma poi rileggendo il post sono qui senza parole. La fine di un amore che sia nostro o di un amica è sempre triste da vedere. Non so cosa sia accaduto ma da romantica sognatrice spero che sia solo un vostro momento di riflessione. Ti abbraccio forte’.