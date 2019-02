Il figlio di Barbara D’Urso sta con Bianca Atzei? I due beccati dai paparazzi

Ecco un ‘pasticcino’ niente male, come direbbe Enzo Iacchetti: Emanuele, il secondo figlio di Barbara D’Urso, sta con Bianca Atzei? I due sono stati beccati per le vie di Milano, prima in un ristorante e poi durante una passeggiata: nessun bacio e nessun gesto compromettente, ma una complicità (tanti sorrisi e qualche abbraccio) che è parsa sospetta. Insomma, sono sembrati qualcosa in più di due buoni amici…

‘Il loro legame è solo agli inizi ma è intenso e ha tutte le carte in regola per crescere’, ha scritto il settimanale Nuovo che per primo ha pubblicato le immagini della presunta coppia. Ricordiamo che Bianca Atzei è ufficialmente single dal traumatico addio con Max Biaggi, mentre della vita privata di Emanuele Berardi, il secondogenito della D’Urso, si è sempre saputo pochissimo.

I figli di Barbara D’Urso sono poco mediatici

Eh sì, perché contrariamente alla madre, incontrastata regina del gossip, entrambi i figli di Barbara D’Urso, Giammauro ed Emanuele, nati dalla lunga relazione di Carmelita con il produttore cinematografico Mauro Berardi, sono cresciuti lontani dei riflettori, preferendo affermarsi in altri ambiti.

‘Non vogliono apparire e io rispetto questa loro scelta’

Giammauro ha 32 anni e di professione fa il medico, mentre Emanuele ne ha 30 ed è fotografo e videomaker. ‘Non vogliono apparire e io rispetto questa loro scelta’, ha raccontato Barbara D’Urso qualche tempo fa, ‘Una volta soltanto mi sono permessa di riprendere la mano di Emanuele mentre suonava la chitarra, per postarla su Instagram, e mi ha rimproverato’.

Emanuele Berardi è apparso in TV per uno scherzo a mamma Barbara

Recentemente, però, Emanuele ha fatto uno strappo alla regola diventando complice di Scherzi a Parte nell’organizzare uno scherzo alla madre, e così è apparso per la prima volta in TV. Chissà che non sia l’inizio di una svolta più ‘mediatica’ per il secondogenito della D’Urso. Del resto sui social è già una piccola star con ben 30 mila follower su Instagram.