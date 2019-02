Sandra Milo su Virginia Raffaele: ‘Potrei darle consigli di stile’

Sandra Milo, ospite di Storie Italiane, commenta i look del Festival di Sanremo e fa i conti con una vecchia polemica. Nel 2017, Virginia Raffaele è salita sul palco dell’Ariston come ospite e ha regalato al pubblico un’imitazione dell’attrice. La Milo non ha molto gradito, definì la performance ‘volgare’ e raccontò che la comica non si era mai scusata.

‘Sinceramente quando parlano male di me non me ne può fregar di meno, mi importa poco anche delle lodi perché vanno e vengono. Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore’, dichiarò in un’intervista al Corriere della Sera. Ora che la Raffaele è sul palco del festival come co-conduttrice, Eleonora Daniele ha chiesto a Sandra Milo un commento su questa vecchia querelle.

Sandra Milo su Virginia Raffaele: ‘L’Attila delle donne’

‘Io non ce l’ho con lei, è un po’ l’Attila delle donne. Quando fa le sue imitazioni le distrugge e questo mi dispiace un po’, mi piacerebbe alla fine che di questi lavori straordinari dicesse però.. citando il bello che queste donne hanno fatto. Io parlo sempre bene delle donne, un po’ meno di Virginia’, ha ammesso l’attrice.

Leggi anche: Sandra Milo contro Virginia Raffaele: ‘La sua imitazione è tristissima’

Sandra Milo non perdona ed è evidente che non abbia affatto dimenticato l’imitazione che la Raffaele le ha fatto su palco dell’Ariston nel 2017.

L’attrice però non è certo sul piede di guerra, anzi. ‘La Raffaele mi piace molto dal punto di vista lavorativo ma io potrei darle qualche consiglio di stile. Possiamo anche incontrarci e fare la pace facendo un duello o… un duetto’, ha dichiarato a Storie Italiane.

Leggi anche: Sandra Milo: Federico Fellini unico amore, Virginia Raffaele volgare, le molestie? Puoi dire no

Gli ospiti di Eleonora Daniele hanno fatto notare alla Milo che la Raffaele imita soltanto grandi dive ed icone del mondo dello spettacolo e del cinema, dunque la scelta di portare al festival di Sanremo una performance sulla celebre attrice può essere considerato come un omaggio.

La Milo dunque è pronta a fare la pace. ‘Virginia incontriamoci e abbracciamoci’, ha dichiarato in conclusione.