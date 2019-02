Maria De Filippi: ‘In Rai per un progetto sociale. Sanremo? Non ci tornerei’

Maria De Filippi svela l’arcano della sua ‘passeggiata’ in Rai e il misterioso incontro con Teresa De Santis. Poi, si esprime anche sulla serie tv Adrian e sulla possibilità di un ritorno a Sanremo.



Volto di punta di Mediaset, Maria De Filippi è colei che non sbaglia mai un colpo. Data la sua importanza sulle reti del Biscione, molti hanno temuto che la ‘Queen’ potesse cambiare casacca quando è stata avvistata a Viale Mazzini per un incontro top secret con la direttrice di Rai 1. A raccontare cosa accaduto negli uffici Rai è stata la stessa De Filippi in una intervista al settimanale Oggi.

Maria De Filippi, l’incontro con Teresa De Santis

‘Premetto che non ritenevo opportuno che ci incontrassimo in un luogo non istituzionale, magari in un bar defilato come due carbonare, perché non avevamo nessun misterioso piano da elaborare’.

Con queste parole, Maria De Filippi ha messo a tacere qualunque ipotesi sull’incontro con la De Santis.

‘È stato un incontro cordiale, eravamo solo io e lei. Abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne’.

Svelato, quindi, l’arcano sulla presenza in Rai di Maria De Filippi, che ha assicurato: ‘Non abbiamo minimamente sfiorato argomenti che riguardavano la televisione e i nostri rispettivi lavori’.

‘Non avevamo nulla da nascondere e nessun segreto da custodire’ – ha sottolineato la conduttrice che, dunque, non sarà in Rai per il Festival di Sanremo.

Dopo la co-conduzione in coppia con Carlo Conti, infatti, la De Filippi pare non abbia alcuna intenzione di ritornare all’Ariston.

Maria De Filippi sulle trasmissioni Mediaset

La conduttrice, dunque, resta ancorata a Mediaset e a breve partirà il progetto di Uomini e Donne in prima serata.

Intanto, su alcune delle scelte delle reti del Biscione, Maria De Filippi ha espresso il suo parere e, a differenza del marito, è stata magnanima verso la serie tv Adrian.

‘Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta. Senza ombra di dubbio avrei detto sì ad Adriano e al suo cartone animato’.

‘Avere Celentano è un evento eccezionale, imperdibile’ – ha detto, condividendo le scelte del suo editore di portare il Molleggiato su Canale 5 a costo di perdere qualche punto di share.

‘E poi, mi creda, è già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo’.

Su L’Isola dei famosi 14 che sta registrando ascolti non soddisfacenti, invece, Maria De Filippi ha voluto dare un suggerimento.

‘C’è bisogno che il programma ritrovi il suo spirito originario. La sfida con la natura e la lotta alla sopravvivenza tout court. Meno fronzoli, più emozioni e più avventura’.