Enzo Iacchetti critica Sanremo 2019: ‘Se il canone Rai si paga nella bolletta della luce, da domani solo candele’

Enzo Iacchietti ha commentato attivamente il Festival di Sanremo 2019 su Instagram. Il conduttore di Striscia la Notizia non è stato molto clemente, neanche con la sua collega Michelle Hunziker. Iacchetti ha guardato con occhio critico non solo la prima, ma anche la seconda serata della kermesse musicale di Rai 1.

Tra gli eventi più commentato sui social dell’anno, il Festival di Sanremo divide il pubblico. Molti gli utenti attivi che guardano la kermesse dividendo lo sguardo la tv e tastiera del pc o del cellulare per dire la propria sui protagonisti che solcano il palco dell’Ariston, tra questi anche Enzo Iacchetti. Il conduttore di Striscia si è mostrato molto critico e ha lanciato anche una frecciata alla Rai.

Enzo Iacchietti commenta e critica il Festival di Sanremo

La prima critica al Festival di Sanremo da parte di Enzo Iacchetti è dedicata all’esibizione di Claudio Santamaria, Virginia Raffaele, Claudio Baglioni e Bisio. I quattro si sono esibiti ne ‘La vecchia fattoria’, un omaggio al Quartetto Cetra che ha suscitato nel conduttore di Striscia una strana nostalgia. Iacchetti a pochi minuti dall’inizio dello sketch si è infatti ritrovato a invocare Pippo Baudo.

Il conduttore ha postato un estratto dell’esibizione dei fantastici quattro accompagnato dalla didascalia: ‘Pippo Baudo TORNAAAAA’. Ancora più lapidari i commenti degli utenti al post di Iacchetti. ‘Ora ricordo perché mi sono trasferito in America’,’E lo chiamano servizio pubblico, per me è più un servizio igienico!’, scrivono alcuni follower.

Iacchetti non risparmia neanche la collega Michelle Hunziker, conduttrice del Festival lo scorso anno e ospite di questa edizione. La conduttrice svizzera si è esibita insieme a Claudio Bisio in ‘La Lega dell’amore’ di Elio e le Storie Tese e a proposito di servizio pubblico, Iacchetti ne ha approfittato per lanciare un affondo alla Rai.

Il conduttore ha condiviso parte dell’esibizione della collega e scritto: ‘Se il canone Rai si paga nella bolletta della luce… da domani accendo solo candele!!!!!’.

Un messaggio fin troppo chiaro. Enzo Iacchetti non ha molto apprezzato gli sketch proposti dagli ospiti di Claudio Baglioni. Stasera saliranno sul palco dell’Ariston saranno: Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi e Raf, Serena Rossi, Paolo Cevoli, Fabio Rovazzi. Cosa dirà Enzo Iacchetti questa sera?