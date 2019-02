Donatella Rettore in ospedale con la gamba ingessata

Dopo le polemiche a Ora o Mai Più, ecco l’infortunio misterioso: cos’è accaduto a Donatella Rettore, in ospedale sulla sedia a rotelle e con la gamba ingessata? La cantante di Splendido Splendente ha fatto tremare i suoi fan postando dal pronto soccorso di Castelfranco Veneto, la città dov’è nata e dove risiede, un paio di immagini decisamente preoccupanti, senza fornire alcuna spiegazione se non un laconico ‘no comment’.

Come detto, nelle foto Donatella Rettore è seduta sulla sedia a rotelle e porta una vistosa ingessatura sul piede e la caviglia sinistra. È presumibile quindi che abbia avuto un incidente, ma non si capisce di che tipo. Dalle immagini, comunque, Rettore non appare particolarmente sofferente, anzi abbozza un mezzo sorriso. Forse nelle prossime ore ne sapremo di più.

L’infortunio di Rettore dopo lo sfogo contro Ora o Mai Più

E pensare che appena l’altro giorno Donatella aveva fatto parecchio rumore sui social per il suo sfogo contro le critiche ricevute a Ora o Mai Più, la trasmissione del sabato sera di Amadeus nella quale svolge il ruolo di coach di Donatella Milani, rivelando di essere sul punto di lasciare lo show.

E adesso il programma potrebbe realmente lasciarlo per cause di forza maggiore…

In ogni caso avrà tempo di pensarci per benino, dato che a causa del Festival di Sanremo la prossima puntata di Ora o Mai Più andrà in onda soltanto il 16 febbraio. Solo allora scopriremo se Rettore sarà ancora sul tavolo della giuria a battibeccare per l’ennesima volta con i colleghi Ornella Vanoni, Toto Cutugno e Orietta Berti.

Nel 2017 l’abbandono di Rettore a Tale e quale show

Ricordiamo infine che Donatella Rettore è recidiva in fatto di abbandoni repentini: l’eventuale ‘fuga’ da Ora o Mai Più farebbe infatti il paio con l’addio di due anni fa a Tale e Quale Show. Ufficialmente per un’infezione batterica, ma più verosimilmente (come poi confermato da lei stessa) per un esaurimento nervoso causato proprio dalla partecipazione al programma di Carlo Conti.