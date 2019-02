Adrian sospeso, Celentano si è ammalato: la serie tv non andrà in onda

Mediaset ha deciso di sospendere la serie tv Adrian in seguito al malanno che ha colpito Adriano Celentano. Il progetto del Molleggiato, quindi, tornerà su Canale 5 prossimamente.



Attraverso un comunicato stampa, è stata annunciata la momentanea sospensione di Adrian trasmesso, come avvenuto sin dalla prima puntata, il lunedì sera sulla rete ammiraglia Mediaset. Il clan Celentano e i vertici di Cologno Monzese, in una nota congiunta, hanno fatto sapere che l’artista, a ‘causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere ‘Aspettando Adrian’ e ‘Adrian la serie’ per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo ‘Aspettando Adrian’ e ‘Adrian la serie’ non andranno in onda’.

Leggi anche: Adrian, Milo Manara: ‘Utilizzati alcuni miei disegni nonostante mie perplessità’

Adrian sospeso con l’inizio de Il Commissario Montalbano

Ufficialmente, dunque, la serie tv targata Adriano Celentano resterà in stand by per i motivi di salute del cantante, ma molti hanno pensato che la scelta sia dovuta all’inizio de Il Commissario Montalbano.

La serie di Rai 1 con Luca Zingaretti tornerà, dopo la fine del Festival di Sanremo, e verrà trasmessa il lunedì sera in prima serata.

Il Commissario Montalbano è, come è noto, uno dei classici intramontabili della tv di Stato e ha sempre registrato ascolti molto alti battendo Mediaset.

Dato che la serie Adrian non è stata particolarmente gradita dal pubblico, così come dimostrano i dati Auditel, qualcuno ipotizza che la decisione delle reti del Biscione dipenda anche dalla concorrenza.

Leggi anche: Adrian, polemiche sullo show per la scena di tentato stupro: ‘Scivolata sessista’

Adriano Celentano assente già nella puntata del 4 febbraio 2019

E’ anche vero, però, che Adriano Celentano era stato il grande assente dell’appuntamento con Adrian del 4 febbraio 2019.

Il Molleggiato non si era fatto vedere, probabilmente perché già malato, e aveva lasciato la scena a Giovanni Storti, Nino Frassica e Natalino Balasso.

Perché, quindi, Mediaset non ha pensato di poter continuare su questa scia anche nelle prossime settimane?