Sanremo 2019, la gaffe di Virginia Raffaele: ‘Salutiamo i Casamonica’

Gaffe di Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston. La conduttrice di Sanremo 2019 ha fatto una battuta che non è piaciuta, ma si è resa conto subito dello scivolone e anche del fatto che il pubblico sarebbe stato implacabile e in effetti è ciò che si è verificato.

‘Salutiamo i Casamonica’, è la frase che non è piaciuta ai telespettatori. Virginia Raffaele ha percepito subito la gaffe tanto che imbarazzata si è nascosta dietro il cartoncino utilizzato dai conduttori per la presentazione degli artisti che si esibiscono sul palco dell’Ariston. Gelo in platea, la Raffaele da professionista qual è si ricompone subito e chiede immediatamente scusa.

La gaffe di Virginia Raffaele a Sanremo 2019

Claudio Bisio sale sul palco con una nuova giacca, leggermente più sobria rispetto a quella indossata nella prima parte del Festival di Sanremo.

La Raffaele nota il cambio e Bisio le racconta come sul web la prima giacca sia stata oggetto di scherno e di ironia. ‘Hanno detto che sembravo un Casamonica’, ha spiegato l’attore.

‘Salutiamo i Casamonica’, è la battuta fatta dalla Raffaele subito dopo. Deve aver sentito parecchio freddo la conduttrice di Sanremo 2019 che ha percepito immediatamente la gaffe e imbarazzata ha chiesto scusa. Il palco dell’Ariston non è certo facile e può giocare brutti scherzi.

‘Che cosa ho detto? Chissà quante me ne diranno’, la Raffaele si nasconde e chiede venia. ‘Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano’, la consola con ironia Claudio Bisio.

La battuta non battuta della Raffaele non è certo passata inosservata e la rete ha subito commentato com’era prevedibile e come ha previsto la stessa conduttrice di Sanremo.

A me "salutiamo i Casamonica" non mi pare una battuta #VirginiaRaffaele #Sanremo2019 — alessandra vitali (@alelavitali) February 5, 2019

Gaffe del decennio di #VirginiaRaffaele: “salutiamo i Casamonica”. Ma come minchia si fa?!?! #festivaldisanremo2019 #Sanremo2019 — Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) February 5, 2019

Anche Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia ha detto la sua sulla vicenda: ‘Che i Casamonica possano diventare sul palco dell’Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo non ripeterebbe l’errore. La Mafia non va normalizzata. La Mafia va asfaltata!’

Che i #Casamonica possano diventare sul palco dell'Ariston oggetto di battuta come i #Cesaroni o i #Rossi è una leggerezza assai grave.

Son convinto che tornando indietro la conduttrice di #Sanremo non ripeterebbe l'errore.

La #Mafia non va normalizzata. La #Mafia va asfaltata! — Nicola Morra (@NicolaMorra63) February 6, 2019

Tra commenti ironici e critiche severe, la rete si è scatenata. Sarà stata l’emozione? C’è chi è implacabile e punta il dito sulla Raffaele. ‘Vergogna, la mafia è una cosa seria’, si legge su Twitter. C’è anche chi ha definito quella di Virginia Raffaele la ‘gaffe del secolo’. Di sicuro sul palco dell’Ariston ne abbiamo viste tante e ne vedremo ancora delle belle.