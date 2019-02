Leonardo Bonucci papà per la terza volta: è nata Matilda

Fiocco rosa in casa Juventus, Leonardo Bonucci è papà per la terza volta: nel tardo pomeriggio di martedì 5 febbraio 2019 sua moglie Martina Maccari ha messo al mondo Matilda, una bella bimba che va ad aggiungersi ai fratellini Lorenzo e Matteo. L’annuncio della nascita è giunto via social, sul profilo dello stesso calciatore bianconero: ‘We are 5! Benvenuta Matilda. Grazie alla super mamma Martina, sei stata grande!’

Ovviamente in pochi istanti sulla pagina di Bonucci sono apparsi decine di migliaia di messaggi di auguri e di congratulazioni per il felice evento, anche da parte di numerosi compagni di squadra. Tra l’altro il mondo della Juventus di recente era già stato allietato dalla nascita della figlia del presidente Andrea Agnelli e della sua compagna Deniz Akalin.

Matilda è la terza figlia di Bonucci dopo Lorenzo e Matteo

Come detto, Matilda Bonucci è la terza arrivata in casa del difensore della Juventus e della nazionale italiana, dove ad accoglierla troverà i fratellini maggiori Lorenzo, nato nel 2012, e Matteo, portato dalla cicogna nel 2014. Leo Bonucci e Martina Maccari, una bella ragazza che gode di un certo seguito sui social (su Instagram la seguono in 231 mila), si sono conosciuti nel 2008 e sono andati a convivere quando lui giocava ancora nel Bari, prima di convolare finalmente a giuste nozze il 21 giugno 2011.

Il piccolo Matteo Bonucci ha superato un delicato problema di salute

Una famiglia molto felice che, com’è noto, ha dovuto superare un periodo difficilissimo a causa del delicato problema di salute che ha colpito nell’estate del 2016 il secondogenito Matteo, prima di risolversi positivamente dopo alcuni mesi. ‘In quelle settimane sono stato sfiorato dall’idea di abbandonare il calcio, avevo completamente accantonato l’obbligo di pensare al mio lavoro. Proprio non ci riuscivo’, ha confessato successivamente il calciatore.

Leo Bonucci sta guarendo dall’infortunio alla caviglia

In questo periodo Leonardo Bonucci, papà per la terza volta, è alle prese con un fastidioso infortunio alla caviglia sinistra che potrebbe impedirgli di partecipare all’attesissima gara d’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, prevista a fine febbraio, anche se l’ultimo bollettino medico è risultato più possibilista. Secondo noi ce la metterà tutta pur di festeggiare l’arrivo di Matilda con il rientro in campo e una grande vittoria sui temibili spagnoli.