Isola dei Famosi 14, Paolo Brosio in crisi per i mosquitos: arriva il medico

Dopo gli abbandoni per motivi diversi di Youma Diakite, Francesca Cipriani e John Vitale, continua la settimana horror a L’Isola dei Famosi 14: Paolo Brosio ha dovuto lasciare momentaneamente il reality per sottoporsi alle cure necessarie contro le molteplici punture dei mosquitos. Il giornalista e personaggio televisivo dovrebbe comunque rientrare a breve, anche perché non ha nessuna voglia di mollare così presto.

La scena del momento di crisi di Paolo Brosio a L’Isola dei Famosi 14 è andata in onda durante l’ultimo daytime. L’ex inviato di Emilio Fede è scoppiato in lacrime a causa del dolore conseguente ai morsi ricevuti: i mosquitos l’hanno decisamente preso di mira, provocandogli oltre al dolore anche debolezza e prurito. E la soluzione di proteggersi la pelle con degli indumenti va bene soltanto nelle ore serali e notturne: di giorno, infatti, è impossibile stare coperti per il troppo caldo.

‘Non sono io a gettare la spugna, bensì la mia salute’

‘Io vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, nelle cose, nello sport, e così mi sembra di gettare la spugna’, ha spiegato Brosio ai compagni, ‘Ma non sono io a gettare la spugna, bensì la mia salute. Il dolore è forte, il prurito è diventato tremendo’.

Il medico accorso sull’isola per visitare Paolo Brosio non ha potuto fare altro che ordinargli di seguirlo sulla terraferma per sottoporlo ad accertamenti e cure. Se non sorgeranno complicazioni potrebbe dargli il via libera per tornare sull’isola già nella giornata di oggi, 6 febbraio.

Paolo Brosio vuole vincere l’Isola per coronare un sogno

Ricordiamo che prima di partire per L’Isola dei Famosi 2019, Paolo Brosio ha dichiarato di voler ottenere il maggior compenso possibile dalla sua partecipazione al reality di Canale 5, dato che i soldi gli servono per realizzare un suo nobile scopo: completare la costruzione di un ospedale a Medjugorje. E visto che solitamente i concorrenti ricevono un compenso base e una restante quota che cresce a seconda del periodo di permanenza sull’isola (per non parlare del premio finale per il vincitore), Brosio vorrebbe rimanere in gioco il più a lungo possibile.

Per questo, secondo noi, prima di ritirarsi a causa dei mosquitos ci penserà non una, non due, ma almeno tre o quattro volte.