Isola 14, Youma Diakite si ritira dal reality show: ‘Mio figlio non la sta prendendo bene’

Secondo ritiro da L’Isola dei famosi 14 per una delle concorrenti in gioco: si tratta di Youma Diakite, che ha deciso di tornare in Italia abbandonando il reality show per il figlio.



Così, dopo poco più di dieci giorni dalla partenza per L’Isola dei famosi 2019, Youme Diakite si è vista costretta a prendere una decisione sofferta. In seguito ad un messaggio recapitatole da parte della famiglia, la ex attrice e modella maliana, ha deciso di abbandonare il gioco e correre da suo figlio che, come rivelato da lei stessa agli altri naufraghi, non sta riuscendo ad accettare la lontananza della madre da casa.

Leggi anche: L’Isola dei Famosi 14, prima puntata flop? Solo 3 milioni di telespettatori

Youma Diakite: ‘Arriva un momento in cui il gioco finisce’

Ritornata sull’Isola per salutare i suoi compagni, Youma ha annunciato a tutti che tornerà in Italia.

Gli amici di avventura si sono accertati che la sua scelta non dipendesse da qualcosa di grave accaduto durante la sua mancanza, ed è stata lei stessa a spiegare i motivi del ritiro da L’Isola 14.

‘Niente di grave, ma arriva un punto in cui il gioco finisce: quando capisci che a casa ci sono persone che stanno male’.

‘Mio figlio lo sta prendendo in modo un po’ traumatico, quindi ho deciso di tornare a casa’ – ha detto la Diakite agli altri naufraghi.

‘Di questa Isola mi porto nel cuore i compagni di avventura’ – ha aggiunto Youma in confessionale, dicendosi molto legata ad alcuni di loro in particolare.

Poco prima di lasciare L’Isola, poi, Marco Maddaloni l’ha abbracciata: ‘Sii fiera di te perché hai fatto una grande Isola’.

Youma Diakite, chi è la naufraga che si è ritirata da L’Isola dei famosi?

Ex modella e attrice, Youma Diakite è divenuta nota grazie alla sua somiglianza con Naomi Campbell.

Classe 1971, è nata in Mali ed ha conosciuto il successo iniziando a sfilare per i grandi marchi della moda.

Poi, Maurizio Costanzo l’ha notata e l’ha voluta fortemente nella sua Buona Domenica e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa.

Prima la conduzione di un programma, Barbarella, poi il ruolo di attrice in film come E adesso sesso, Fratella e sorello e Ocean’s Twelve.

E’ stata accanto ad Enrico Papi in Il gioco dei 9 su Italia 1 e ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle nel 2005.

Legata al compagno Fabrizio Ragone, ha avuto da lui un figlio, nato nel 2014.