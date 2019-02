Rettore lascia Ora o mai più? ‘Ho incassato offese e volgarità, basta’

Potrebbe esser giunta al capolinea l’esperienza di Donatella Rettore a Ora o Mai Più. La cantante cult degli anni ’80 ha pubblicato su Facebook un messaggio che mette seriamente in dubbio la sua partecipazione alle prossime puntate dello show di Amadeus. Donatella ha scritto di aver perso la pazienza e soprattutto di esser stanca di subire offese e volgarità.

Chi segue Ora o Mai Più ha sicuramente apprezzato la verve polemica di Donatella Rettore, che nelle prime tre puntate del programma ha già trovato il modo di litigare con Orietta Berti, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e Amedeo Minghi. Epocali soprattutto i catfight con la Berti (‘È tutto ciò che odio della musica italiana’) e con il cantautore romano, preso pesantemente in giro per il suo ‘trottolino amoroso’.

Donatella Rettore ha litigato con Ornella Vanoni?

Il settimanale Oggi ha parlato inoltre di pesanti contrasti emersi specialmente dietro le quinte tra Donatella e la Vanoni, suggerendo che tra le due cantanti non scorra buon sangue e che i loro rapporti estremamente tesi abbiano creato più di un problema al conduttore Amadeus.

‘Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite’

Tutte queste ‘storie tese’ potrebbero aver convinto Donatella Rettore a fare un passo indietro e lasciare Ora o Mai Più, abbandonando al suo destino la concorrente Donatella Milani, sua ‘protetta’ all’interno dello show: ‘Non ci potrebbe essere un prossimo sabato a Rai 1’, ha scritto infatti la Rettore su Facebook, ‘Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite, mi sento con la coscienza trasparente e santificata. Ho incassato offese, volgarità e ingiustizie, basta. Vedremo, abbiamo qualche giorno per decidere’.

Il ‘qualche giorno’ si riferisce al fatto che sabato 9 febbraio Ora o Mai Più non andrà in onda per fare spazio alla serata finale del Festival di Sanremo 2019. La trasmissione tornerà in onda il 16 e soltanto allora sapremo se Donatella Rettore ci sarà o meno.

Noi ovviamente speriamo che resti al suo posto perché la sua presenza a Ora o Mai Più è garanzia di spettacolo e divertimento, e anche i fan sui social la stanno invitando a non mollare. Vedremo alla fine cosa deciderà.