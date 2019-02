Iva Zanicchi derubata della Palma d’Oro: ‘Mi fa stare male, per me ha un valore sentimentale’

Iva Zanicchi ha lanciato un appello a tutti i suoi fan chiedendo loro di aiutarla a trovare la Palma d’Oro che le è stata rubata nelle ultime ore.



Attraverso il suo profilo Twitter, Iva Zanicchi ha spiegato che il premio vinto al Festival di Sanremo con la canzone ‘Zingara’ le è stato sottratto. Un riconoscimento al quale la cantante si è detta legata dal punto di vista affettivo e che spera di poter ritrovare quanto prima. La Palma d’Oro, infatti, venne consegnata a Iva Zanicchi in occasione della sua partecipazione al Festival della Musica Italiana nel 1969, quando in coppia con Bobby Solo vinse quell’edizione della gara canora.

Leggi anche: Iva Zanicchi operata all’occhio: ‘Non ci vedevo più, avevo una infezione’

Iva Zanicchi su Twitter: l’appello ai fan

‘Mi è successa una cosa molto sgradevole amici, una cosa che mi fa stare male’ – ha esordito così Iva Zanicchi su Twitter, spiegando a tutti cosa le sia successo nelle ultime ore.

‘Mi hanno rubato il premio con il quale ho vinto a Sanremo con Zingara. Pensate: tra pochi giorni inizia il Festival di Sanremo e io, 50 anni fa, vincevo con Zingara’.

Sono passati ben 50 anni, infatti, dalla vittoria di Iva Zanicchi al Festival della Musica Italiana e qualcuno sembra che abbia voluto tirarle un brutto scherzo.

‘Mi hanno rubato la Palma d’Oro che ha un valore nullo, ma per me ha un valore sentimentale grandissimo’.

La Zanicchi, quindi, ha chiesto a tutti i suoi fan di far girare il video pubblicato su Twitter per aiutarla a ritrovare il suo premio.

‘Vorrei, con tutto il cuore, ritornare in possesso di questo premio perché, sentimentalmente, per me ha un valore grandissimo’.

Mi hanno rubato una cosa a cui tenevo moltissimo… potreste condividere il mio appello ed aiutarmi a ritrovarla? #tornaacasazingara pic.twitter.com/yJUdkNmPug — Iva Zanicchi (@iva_zanicchi) February 4, 2019

Leggi anche: Iva Zanicchi: ‘Al Festival di Sanremo ospiti solo se un po’ di sinistra. Ci tornerei nel 2019′

Iva Zanicchi, la replica dei follower dopo l’appello social

In tanti hanno dimostrato solidarietà ad Iva Zanicchi e sperato che il ladro della sua Palma d’Oro possa fare un passo indietro e restituirle quanto rubato.

Molti internauti, invece, hanno fatto dell’ironia su quanto accaduto alla cantante: tra chi ha sostenuto che il suo premio stesse ‘con Marlena’, a chi ha ritenuto che il rapinatore abbia fatto cosa gradita a molti.

Iva .. tranquilla …. zingara è con Marlena …. torneranno insieme a casa … prima o poi 😂😘 — Filowhite 🌻🌹 (@filowhitesax_85) February 4, 2019

Per il momento, intanto, nessuna notizia sulla Palma d’Oro di Iva Zanicchi.