Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 61 anni: il messaggio di Rita Dalla Chiesa

Oggi, 5 febbraio 2019, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni. Il celebre conduttore è scomparso il 26 marzo 2018 lasciando un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e della tv. Rita Dalla Chiesa lo ha ricordato con un post molto commovente pubblicato su Instagram.

Fabrizio Frizzi avrebbe festeggiato 61 primavere oggi. L’ex moglie Rita Dalla Chiesa lo ha omaggiato con una dolce dedica su Instagram, ma la conduttrice non è stata l’unica ad essersi ricordata del compleanno del noto volto Rai scomparso lo scorso marzo. Molti esponenti del mondo dello spettacolo hanno infatti condiviso un pensiero per Frizzi. Anche la conferenza stampa del Festival di Sanremo è iniziata con un lungo applauso per il presentatore.

Rita Dalla Chiesa rende omaggio a Frizzi, il presentatore avrebbe compiuto 61 anni

Una foto in bianco e nero, una rosa e un dolce messaggio, così Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi il giorno del suo compleanno.

Alla parete del terzo piano di via Teulada, sede degli studi Rai è appesa una foto di Fabrizio Frizzi in bianco e nero, lui come sempre appare sorridente.

‘5 febbraio. Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada’, ha semplicemente scritto Rita Dalla Chiesa condividendo la foto che arricchisce la parete degli studi Rai.

Molti gli utenti che si sono uniti a Rita Dalla Chiesa commentando lo scatto postato dalla prima moglie del conduttore. ‘Auguri bel ragazzo’, ‘Ci manchi tantissimo’; ‘Grande Fabrizio rimarrai sempre nei nostri cuori, grazie per averlo ricordato’, sono solo alcuni dei messaggi scritti dai follower di Rita Dalla Chiesa.

Compleanno Fabrizio Frizzi, il ricordo dei colleghi

Rita Dalla Chiesa non è l’unica ad aver dedicato un pensiero a Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno. Antonella Clerici ha scritto un breve messaggio su Twitter, oltre a lei anche l’attrice Edy Angelillo che nelle ultime ore ha postato moltissime foto in compagnia del conduttore scomparso.

Auguri ovunque tu sia❤️ #fabriziofrizzi — Antonella Clerici (@antoclerici) February 5, 2019

‘Impossibile non pensarti ogni volta che in Rai vedo le tue foto,in tv quando cerco la tua risata, nel nostro quartiere, quando con chi ti amava parliamo di te, oggi che è il tuo compleanno. Lo senti anche da lassù quanto ti vogliamo bene? Auguri’, ha scritto Monica Leofreddi.

Impossibile non pensarti ogni volta che in Rai vedo le tue foto,in tv quando cerco la tua risata,nel nostro quartiere,quando con chi ti amava parliamo di te,oggi che è il tuo compleanno.Lo senti anche da lassù quanto ti vogliamo bene?Auguri❤️#FabrizioFrizzi — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) February 5, 2019

Ovunque tu sia.. buon compleanno Fabrizio…❤️ #FabrizioFrizzi — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) February 5, 2019

Compleanno Fabrizio Frizzi, il ricordo a Sanremo

‘L’unico dispiacere che ho avuto, quando ho assunto la direzione di Rai 1, è stato non aver potuto avere con me Fabrizio Frizzi, un grande professionista’, ha detto Teresa De Santis alla conferenza della prima serata di Sanremo 2019. L’incontro con i giornalisti si è aperto con un lungo applauso per Fabrizio Frizzi.