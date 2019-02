Fabrizio Corona: ‘Fedez ha minacciato di denunciarmi’

Dal libro di Fabrizio Corona, ‘Non mi avete fatto niente’, spuntano nuovi dettagli sull’ex Silvia Provvedi e sulla frequentazione che avrebbe avuto con Fedez. Durante un’intervista a Verissimo, l’ex re delle paparazzate aveva raccontato che la Provvedi lo aveva tradito con il marito di Chiara Ferragni.

Nel testo pubblicato da Fabrizio Corona emerge qualche dettaglio in più. Non solo, l’imprenditore svela i presunti amanti della sua ex Silvia Provvedi. Dunque Corona ne approfitta per sferrare un altro attacco alla cantante delle Donatella e rivela anche che Fedez avrebbe minacciato di denunciarlo.

Fabrizio Corona e la presunta minaccia di denuncia da parte di Fedez

Stando a quanto scrive Corona, la Provvedi, dopo aver scoperto un tradimento da parte dell’ex agente dei vip si sarebbe in qualche modo vendicata.

‘Dopo aver scoperto un mio tradimento […] Silvia tira fuori i cogl***i e mi dice di non aspettarla la sera perché esce con i suoi amici. […] Io la faccio seguire da un paparazzo di fiducia e mi avverte che Silvia viene avvistata mentre limona con Fedez, rapper in ascesa, all’interno del The Club’, si legge nel suo libro.

Corona dunque avrebbe fatto seguire l’ex fidanzata che sarebbe poi stata beccata con Fedez: ‘Il paparazzo riesce a fare delle foto e scopre che Silvia va a casa di Fedez […] la mattina successiva mi sveglio, vado in ufficio, convoco Silvia e lei arriva vestita come la sera precedente. In quello stesso istante mi confessa tutto. Io impazzisco, chiamo subito Fedez e gli dico che ho le foto. Fedez minaccia di denunciarmi e in quel momento, essendo un detenuto in affidamento ai servizi sociali, una denuncia mi creerebbe solo casini. Risolvo così la cosa a tarallucci e vino, ma con Silvia lo smacco resta’.

Tutto è bene quel che finisce bene. Nel libro ‘Non mi avete fatto niente’, Corona non solo ha elencato alcune delle sue presunte amanti appartenenti al mondo dello spettacolo, ha fatto lo stesso anche per la sua ex fidanzata Silvia Provvedi.

‘Quando è scesa a Roma per partecipare a Dance Dance Dance mentre io ero a Milano a lavorare, ha avuto un flirt ancora una volta con un cantante. Lui si chiama Tony Effe ed è uno dei nuovi fenomeni musicali del momento che a me fanno cagare’, scrive l’imprenditore.

Senza fare nomi e cognomi poi Corona racconta anche di un altra relazione che la Provvedi avrebbe avuto mentre era impegnata con lui. ‘C’è anche un altro tradimento con un calciatore molto famoso di cui non faccio il nome, strapagato, che ha figli con più mogli, che gioca in una delle squadre più importanti del mondo e che si è finto mio amico per pugnalarmi alle spalle’.

Silvia Provvedi ha smentito il suo ex e ammesso di non aver mai avuto un flirt con Fedez. ‘Fabrizio mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro e non voglio più sentirlo’, ha detto la cantante in un’intervista rilasciata a Novella 2000.