Alba Parietti alla vigilia di Sanremo 2019: ‘Rai 1 vi seguirò seppur giocando in un’altra squadra’

Alla vigilia della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Alba Parietti ricorda le sue innumerevoli esperienze sul palco del Teatro Ariston e lancia un messaggio a Rai 1.



Alba Parietti, presente in varie vesti agli ultimi 26 Festival di Sanremo, sarà una delle grandi assenti dell’edizione 2019 perché impegnata come opinionista de L’Isola dei famosi. Pur indossando ‘un’altra maglia’, però, la Parietti non dimentica l’emozione che si prova nella settimana dedicata alla kermesse musicale e su Instagram scrive: ‘Sanremo è Sanremo, quest’anno non ci sarò ovviamente, ma certamente mi mancherà’.

Alba Parietti, il messaggio ai colleghi che saranno all’Ariston

‘Spero che i colleghi e i giornalisti sentano dopo 26 anni passati insieme la mia mancanza’ – ha continuato Alba Parietti su Instagram – ‘Sala stampa, amici giornalisti, prima fila e inviati, Rai 1 vi seguirò seppur giocando in un’altra squadra’.

L’attuale opinionista de L’Isola dei famosi 2019, infatti, è stata una delle presenze assidue delle ultime edizioni del Festival della Musica Italiana.

Alba Parietti, che ha condotto Sanremo nel 1992 accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen, è stata poi volto del Dopofestival l’anno successivo e nel 2004.

Ha rivestito il ruolo di giurata durante la 57esima edizione del Festival ed è stata inviata di Radio Montecarlo assieme ad Alfonso Signorini per le edizioni del 2010 e del 2011.

Non sono mancate, poi, le sue partecipazioni alla gara canora come ospite in platea mentre, quest’anno, la Parietti guarderà Sanremo da casa.

Alba Parietti: ‘Di Sanremo mi mancherà tutto’

Questa assenza forzata dal Festival, dunque, sembra pesare ad Alba Parietti che, in un secondo post pubblicato su Instagram a poche ore dall’inizio della 69esima edizione del Festival, ha scritto quanto le dispiace non esserci.

‘Di Sanremo mi mancherà tutto’ – ha detto – ‘[…]Il palco, i cantanti da ascoltare e capire, giudicare, la sala stampa, l’Ariston, i miei amici giornalisti, fotografi[…]’.

Sanremo, si sa, è l’evento televisivo italiano per eccellenza e chi lo vive riesce a respirarne la magia e l’atmosfera festosa.

‘Mi mancherà Vittorio e la Pignese, le ore piccole, il pubblico festante che aspetta l’autografo e la fotografia’ – ha continuato, poi, la Parietti – ‘Il bagno di folla, l’energia, le signore impellicciate, il primo sole, i ravioli di boragine, le pu*****te dette a tarda notte, il gruppetto storico composto dagli addetti ai lavori, il mio posto oramai mio…di diritto, da oltre 20 anni in prima fila’.