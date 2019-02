Nicoletta Larini: ‘Stefano Bettarini sull’Isola? L’anno scorso gliel’ho impedito’

La coppia formata da Nicoletta Larini e Stefano Bettarini ha superato indenne Temptation Island Vip ma l’anno scorso ha rischiato di ‘deragliare’ nel momento in cui all’ex calciatore è stato proposto di partecipare come concorrente a L’Isola dei Famosi 2018. Proposta che il Betta ha dovuto declinare per compiacere i desideri della sua attuale compagna, per nulla felice che il fidanzato finisse a condividere cocchi con una sua vecchia fiamma. Quest’anno invece, senza ‘pericoli’ all’orizzonte, Nicoletta ha dato il suo benestare all’ingresso di Bettarini nel cast del reality.

‘Stefano Bettarini avrebbe già dovuto partecipare lo scorso anno a L’Isola dei Famosi, ma io non ho voluto’, ha spiegato Nicoletta Larini al settimanale Spy, ‘Tra i naufraghi c’era Alessia Mancini, con cui in passato ha avuto un flirt, e la cosa non mi piaceva per nulla’. Stavolta, però, in assenza di scomode ex all’orizzonte, la figlia di Nicola Larini è pronta a sostenere la nuova scommessa del compagno.

‘Come concorrente non credo che riuscirei a sopravvivere’

‘Ho già seguito le prime puntate di quest’Isola (una delle poche, visti gli ascolti, ndr), e ho anche televotato’, ha aggiunto la ragazza, ‘Io amo questo reality da spettatrice, ma come concorrente non credo che riuscirei a sopravvivere’.

‘Non mi piace Kaspar Capparoni, ho persino votato per farlo uscire’

E visto che ha guardato tutte le puntate, Nicoletta Larini si è già fatta un’idea su alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi 14 da cui il suo Stefano dovrebbe prendere le distanze: ‘Non mi piace Kaspar Capparoni, ho persino votato per farlo uscire. Detesto chi, come ha fatto lui, mette in dubbio l’operato delle persone che lavorano dietro le quinte del programma. L’ho trovato ripetitivo e pesante’.

L’amore tra Stefano e Nicoletta va a gonfie vele, anche se…

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini stanno insieme da circa un paio di anni. Le cose tra di loro vanno a gonfie vele nonostante la differenza di età (22 anni), ma il già marito di Simona Ventura ha avvisato la ragazza di non aspettarsi né un matrimonio né tanto meno dei figli: ‘Su questo punto non faccio un passo indietro per rispetto della mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. E questo Nicoletta lo sa’.

Ma in futuro le cose potrebbero benissimo cambiare…