Lutto per Matilde Brandi: è morta la mamma

Matilde Brandi ha perso la mamma. Lo scorso sabato è andata in onda un’intervista della ballerina a Verissimo e poco dopo la showgirl ha pubblicato un post su Instagram con un ultimo saluto alla mamma, la donna aveva l’Alzhaimer. Durante l’intervista a Silvia Toffanin, la Brandi aveva a stento trattenuto le lacrime nel raccontare la malattia della mamma.

‘Malattia maledetta’ è così che Matilde Brandi aveva parlato dell’alzhaimer che aveva colpito la mamma. Poche ore dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo la ballerina ha pubblicato un post e condiviso il suo dolore per la perdita dell’amato genitore.

Matilde Brandi, l’addio alla mamma su Isntagram

‘Vola mamma vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male’, ha scritto la Brandi su Instagram postando una foto della mamma.

Il lutto l’ha colpita poco dopo la messa in onda della puntata di Verissimo in cui ha raccontato della malattia della mamma riuscendo con difficoltà a trattenere le lacrime. La Brandi ha anche voluto ringraziare lo staff del programma.

‘Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare. VOLA MAMMA VOLA’, si legge ancora nel post pubblicato su Instagram da Matilde Brandi.

‘Vederla così è una sofferenza. Quando ha deciso di non mangiare più è come se avesse detto: ‘Basta sono stufa”, ha detto durante l’intervista parlando della mamma.

Leggi anche: Matilde Brandi: ‘Ho curato gli attacchi di panico con lo shopping e la fede’

Recentemente la ballerina ha anche ammesso di aver sofferto di attacchi di panico anche per la malattia della madre. ‘Sono una donna forte e cerco di farmi vedere sempre così, anche da mio padre e dai miei fratelli’. Per i viaggi di lavoro, per la sua famiglia e le sue bambine la ballerina ha poi deciso di cercare di superare l’ansia e la paura.

‘Ogni giorno che vado tengo per mano mia mamma. mi ha insegnato una cosa bellissima: ‘Devi rispettare il tuo prossimo, chiunque esso sia. Saluta sempre tutti e io lo faccio’, ha detto la Brandi durante l’intervista parlando del più grande insegnamento che le ha dato la madre.